Flávio Kayatt assume presidência do TCE-MS com gestão mais próxima dos jurisdicionados

O novo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Flávio Kayatt, foi empossado em cerimônia que reuniu o governador de Mato Grosso do Sul, desembargadores, secretários de estado e da Capital, deputados, vereadores, prefeitos de diversas cidades do interior, além de conselheiros de outros Tribunais de Contas do País. O evento realizado na noite desta sexta-feira, 31 de janeiro, no Yotedi, marca o início da gestão para o biênio 2025/2026, que promete uma administração ainda mais próxima dos jurisdicionados.



A solenidade que reuniu representantes dos Três Poderes, membros do Judiciário e lideranças de diversos setores da sociedade sul-mato-grossense, também deu posse ao conselheiro Jerson Domingos como vice-presidente e ao conselheiro Marcio Monteiro como corregedor-geral da Corte de Contas.



Em seu discurso, o governador Eduardo Riedel reconheceu os avanços alcançados pelo TCE-MS na gestão do conselheiro Jerson Domingos, e felicitou o novo presidente Flávio Kayatt, destacando que o momento é ‘uma renovação de ciclo’. “O conselheiro Flávio tem todas as condições de assumir essa responsabilidade, porque é experiente na vida pública, vivenciou a casa [Tribunal de Contas] e hoje está preparadíssimo para dar a sua contribuição numa instituição que é vital para o bom andamento da democracia, da gestão municipal, estadual e a gente fica muito feliz de estar presente e poder participar de mais esse momento, onde o Flávio, além de tudo, é um amigo. Parabéns ao Tribunal de Contas”.



O corregedor-geral, conselheiro Marcio Monteiro, reforçou a importância do aprimoramento dos processos internos da Corte e das relações interpessoais dentro da Corte de Contas alcançados pela gestão anterior. “O trabalho desses últimos dois anos do conselheiro Jerson Domingos nos traz muita inspiração, porque ele realmente promoveu de uma forma muito intensa a relação interpessoal com os membros do TCE e com toda a equipe de servidores. Isso é algo que nos estimula muito, uma missão que ele também como vice-presidente vai contribuir. O Flávio Kayatt já tem uma longa experiência, e juntamente com ele vamos dar continuidade em cada vez mais aprimorar o trabalho no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul”.



Para o vice-presidente, conselheiro Jerson Domingos, a continuidade do trabalho junto aos servidores e a parceria com a mesa diretiva é muito importante. “Nós começamos a construir com os conselheiros substitutos e com os titulares uma modernização na análise das contas e devolver o processo com mais brevidade aos nossos jurisdicionados, isso avançou muito o nosso tribunal que hoje é um dos tribunais mais bem equipado e mais eficiente em devolver aquilo que a sociedade espera. E hoje eu entrego o bastão ao conselheiro Flávio Kayatt com a certeza absoluta da continuidade do trabalho. Ele é preparado e desejo uma excelente gestão”.



Em seu discurso, o novo presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt agradeceu a família, os amigos, as autoridades e a todas as pessoas que prestigiaram a cerimônia. “Eu fiz questão de convidar cada pessoa que foi e que é importante em minha vida. Agradeço a presença do nosso governador Eduardo Riedel, uma nova e inspiradora liderança política que muito nos orgulha com sua atuação; ao meu amigo de longa data, Reinaldo Azambuja, ex-governador deste Estado, as autoridades aqui presentes a já nominadas; e a todas as pessoas que me honram com suas presenças”.



Flávio Kayatt também destacou que o Tribunal de Contas foi concebido de uma forma interessante em que parte dos conselheiros vem da parte técnica e parabenizou o trabalho dos ‘amigos conselheiros substitutos’. Em sua fala, ele ainda reconheceu a importância da gestão do conselheiro Jerson Domingos, e reforçou que conta com o apoio do conselheiro Marcio Monteiro. “Conto com o apoio do conselheiro Jerson [Domingos] que teve uma passagem muito interessante em sua presidência no Tribunal, e conto com o meu companheiro de todas as horas, que me apoia e que me orienta, meu amigo, meu irmão, Marcio Monteiro”.



Outro momento de emoção no discurso do novo presidente da Corte de Contas, foi o agradecimento à família. “Agradeço minha mãe Labibe, que forjou meu caráter; minha esposa Mere, meus filhos Renan e Flávia; minha nora, meu genro, minhas netas; meus primos e amigos. Agradeço também às pessoas importantes na minha vida e que não estão mais aqui, ao meu pai, meu irmão, minha vó Lola, e meu cunhado João Marcos. De onde estiverem, eu tenho certeza de que comemoram comigo nesta noite. Todos tiveram um papel fundamental na minha trajetória e no compromisso que hoje assumo perante esta instituição e o povo sul-mato-grossense”.



DEPOIMENTOS



Presente na solenidade, o ex-governador Reinaldo Azambuja, fez questão de desejar uma boa gestão ao amigo. “Fico muito feliz nesta noite, porque tenho uma história com o Kayatt, já fomos prefeitos, uma experiência administrativa, ele é um bom gestor e um excelente conselheiro e agora alçando essa condição de presidente do Tribunal de Contas, não tenho dúvidas de que ele vai levar o espírito que sempre norteou a vida: probidade, compromisso, responsabilidade, bom trabalho e vai abrir, com certeza, uma nova era de inovação na condução do TCE-MS para nortear a boa gestão dos jurisdicionados”.



Prestigiando a cerimônia de posse, o presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Edilberto Pontes (TCE-CE), felicitou o novo presidente desejando uma boa gestão. “Flávio Kayatt terá muito êxito em seu biênio, porque essa renovação na condução do Tribunal de Contas é muito salutar, essa renovação é importante. E aqui, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, tem uma contribuição muito grande ao País e aos tribunais de contas de uma forma geral, com certeza o conselheiro Flávio Kayatt, com o apoio dos outros conselheiros e do corpo de servidores fará um grande trabalho em sua gestão”.



Entre os prefeitos presentes, Eduardo Campos, prefeito de Ponta Porã, afirmou que o TCE-MS, sob o comando do novo presente, vai poder avançar ainda mais. “O Flávio [Kayatt] sempre foi muito aberto ao diálogo, um homem dado ao consenso, uma pessoa que procura resolver tudo de uma maneira consensual, e acredito que ele vai empreender essas características como pessoa em sua gestão. E, para nós prefeitos, isso é muito bom, nos traz tranquilidade e a certeza de que as demandas serão ouvidas. Tenho certeza de que Flávio, sendo o gestor e o parlamentar que foi, tem muito a contribuir para com o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul”, finalizou.



CURRÍCULO



O novo presidente do TCE-MS, Flávio Kayatt, tem uma trajetória consolidada na vida pública. Natural de São Paulo, tem formação acadêmica em Administração de Empresas - Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (FUCMAT).



Foi vereador e vice-prefeito de Ponta Porã, também exerceu o mandato de prefeito de Ponta Porã por dois mandatos. Ele também exerceu o cargo de deputado estadual por três legislaturas, antes de ingressar no Tribunal de Contas no dia 13 de novembro de 2017.



Como conselheiro da Corte, Kayatt atuou em diversas frentes para aprimorar o controle externo e a fiscalização dos recursos públicos em Mato Grosso do Sul. Como Ouvidor do TCE-MS, em sua gestão, a Ouvidoria alcançou diversos avanços.



Agora, à frente da presidência do TCE-MS, ele assume o desafio de conduzir a instituição pelos próximos dois anos (2025/2026), com foco na modernização e eficiência do controle das contas públicas, e promete uma gestão ainda mais próxima dos jurisdicionados.