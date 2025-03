Fundação Lauro Campos oferece curso gratuito sobre Frantz Fanon

A Fundação Lauro Campos e Marielle Franco (FLCMF) lançou um curso gratuito sobre o pensamento de Frantz Fanon, importante intelectual negro do século XX. O sociólogo Filvandro Antunes será o responsável pelas aulas, que discutem os conceitos antirracistas e anticoloniais de Fanon.

A formação é uma celebração aos 100 anos do nascimento do filósofo e inclui três aulas sobre temas centrais de sua obra. A primeira aula aborda o livro “Pele Negra, Máscaras Brancas”, enquanto as duas seguintes tratam de racismo, decolonização e alienação.

A iniciativa, apoiada pela deputada estadual Luana Genro (PSOL-RS), busca analisar o legado de Fanon em um contexto global marcado por conflitos e ascensão da extrema direita.

O curso oferece certificado e é aberto a inscrições gratuitas online.

Presidida pela deputada estadual Luciana Genro (PSOL-RS), a FLCMF tem no curso sobre Fanon sua primeira iniciativa de formação política de 2025. “Em uma conjuntura mundial marcada por guerras, pelo recrudescimento do projeto colonialista de Israel na Palestina e pela ascensão da extrema direita racista nos Estados Unidos, é fundamental estudar a obra de Frantz Fanon, que deixou um legado revolucionário de luta antirracista e anticolonial”, disse Luciana.

As aulas serão disponibilizadas na plataforma de formação política da FLCMF, através do site plataforma.flcmf.org.br, a partir do dia 10/03, seguindo um cronograma semanal de estudos.

Desde o início do ano passado, quando a nova gestão assumiu a presidência da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, uma série de iniciativas de formação vêm sendo implementadas – como um curso sobre emergência climática e ecossocialismo, a publicação de uma cartilha com a história da luta do povo Palestino, o apoio à iniciativa de formação política de jovens indígenas em Roraima, a Escola Ecossocialista da Amazônia, no Pará, entre outros.