Gerson Claro anuncia liberação 140 vagas no novo estacionamento da ALEMS

A partir da próxima 2ªfeira (8.set.25) visitantes e servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terão 140 vagas no novo estacionamento vertical. As obras, iniciadas há um ano e três meses, devem estar concluídas até dezembro .

A informação foi divulgada na 5ª.feira (4.set.25) pelos deputados presidente Gerson Claro (PP) e primeiro-secretário Paulo Corrêa (PSDB), em visita às obras.

“Essas novas vagas já serão liberadas no piso inferior, vamos fazer a limpeza para poder entregar já dia 8”, anunciou o presidente Gerson Claro (PP).

Quando toda a estrutura estiver pronta, serão cerca de 600 novas vagas. A obra está orçada em R$ 34 milhões . “Atualmente estamos estacionando na rua, as pessoas reclamam e tal, mas nós estamos construindo uma coisa muito melhor, para o futuro, então temos que terminar a obra com segurança. Tem lugares que ainda faltam guard-rail, toda a segurança é exigência nossa. Além disso, vamos ganhar outro espaço maravilhoso para a Assembleia sem derrubar nenhuma árvore, onde poderemos fazer eventos em espaço coberto”, explicou Gerson.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura da ALEMS há um plano de manejo das árvores que precisaram ser realocadas e um comprometimento de replantio de espécies nativas. “Foi elaborado um projeto de remanejamento de replantio na mata existente, outras serão replantadas no espaço de compostagem", explicou o secretário de Infraestrutura João Paulo Coelho.