Gerson Claro defende união e diálogo durante posse da nova presidência da UCVMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP), participou nesta 6ª feira (23.mai.25) da posse do novo presidente da UCVMS.

O vereador Daniel Júnior, de Dourados, assumiu o comando da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia foi realizada no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Dourados.

O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, parlamentares da bancada federal, deputados estaduais e dezenas de vereadores.

Em discurso, Gerson Claro destacou o papel estratégico dos legisladores municipais. “Temos que falar com autoridade enquanto representantes do povo. [...] A verdadeira voz do povo está na dedicação dos vereadores, dos deputados e do Parlamento”, afirmou.

Ele parabenizou Daniel Júnior e pediu foco na superação de divisões políticas. “A tarefa dos vereadores agora é promover a união. O processo eleitoral acabou. A partir de agora, é tempo de diálogo e de busca conjunta pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul", disse.

O deputado relembrou sua atuação na unificação da Assomasul como exemplo de liderança conciliadora. “Quem vence uma eleição precisa ter a virtude de unir. [...] As palavras ‘diálogo’ e ‘desenvolvimento’ devem estar presentes em cada ação”, acrescentou.

Ao encerrar, Gerson reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa com os municípios. “Nosso compromisso é com o desenvolvimento, com a justiça social, com um Mato Grosso do Sul desenvolvido e sem deixar ninguém para trás", finalizou.