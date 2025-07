Gerson Claro reforça protagonismo dos municípios em nova rodada do MS Ativo

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), participou na 2ª.feira (7.jul.25) de mais uma rodada de reuniões do programa MS Ativo Municipalismo.

Desta vez, foram anunciados novos investimentos em infraestrutura urbana e desenvolvimento regional para Água Clara, Novo Horizonte do Sul e Dois Irmãos do Buriti.

A iniciativa, coordenada pelo Governo do Estado, é vista como um marco da gestão municipalista ao ouvir lideranças locais e priorizar obras com impacto direto na população.

Defensor do fortalecimento das cidades, Gerson Claro acompanhou de perto as agendas e destacou o papel do Legislativo na articulação de políticas públicas mais eficientes e descentralizadas.

“Quando o Estado investe nos municípios, está investindo diretamente na qualidade de vida das pessoas”, disse o deputado, lembrando que o desenvolvimento deve chegar na ponta.

Em Novo Horizonte do Sul, os investimentos incluem pavimentação e drenagem da Rua das Orquídeas, novo loteamento residencial e melhorias no acesso à fábrica de ração pela MS-475.

Também está prevista a construção de uma rodovia ligando a cidade a Taquarussu, reforçando a integração regional e o escoamento da produção local.

Em Água Clara, a pauta contemplou a drenagem e pavimentação do chamado “Centro Velho”, área estratégica para a expansão urbana e econômica do município.

A cidade, que integra a Rota da Celulose e vem se consolidando como polo da citricultura, já recebeu mais de R$ 145 milhões em obras desde 2023.

Dois Irmãos do Buriti será contemplado com pavimentação de vias urbanas, construção de uma nova praça no distrito de Palmeiras e substituição de três pontes de madeira por estruturas de concreto.

Uma dessas pontes beneficiará diretamente comunidades indígenas, fortalecendo o acesso entre áreas rurais e o centro urbano.

As reuniões tiveram a presença do governador Eduardo Riedel, prefeitos, secretários e parlamentares federais e estaduais.

Gerson Claro reforçou que o MS Ativo simboliza uma política pública moderna, participativa e que valoriza o diálogo com quem conhece de perto as necessidades locais.

“O MS Ativo é a expressão concreta de uma política pública responsável. Nosso papel é acompanhar, cobrar e garantir que os recursos cheguem de fato a quem mais precisa”, concluiu.