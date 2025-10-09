Gerson é o deputado estadual com melhor avaliação popular, mostra pesquisa

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP), foi considerado o deputado estadual com melhor avaliação popular do Estado, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, encomendada pela Rede Top FM.

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 7 de outubro de 2025, com 3 mil entrevistas presenciais aplicadas em 30 municípios das oito regiões de Mato Grosso do Sul, contemplando áreas urbanas e rurais. A pesquisa tem margem de erro de 1,8 ponto percentual e nível de confiança de 95%.

Gerson lidera com 13,2% das menções espontâneas, consolidando-se como o parlamentar mais lembrado e bem avaliado do Estado. O segundo colocado foi citado por 10,6 % dos entrevistados.

O levantamento mostra que a Assembleia Legislativa também vive um momento de alta aprovação popular, alcançando 75% de aprovação, contra 74% registrados em setembro. A desaprovação caiu para 18%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na avaliação sobre a qualidade do trabalho dos deputados estaduais, 43% consideram a atuação da Casa boa ou ótima, 22% regular e 15% ruim ou péssima. Outros 20% não opinaram.

Os resultados refletem o fortalecimento do Parlamento sob a liderança de Gerson Claro, reeleito por unanimidade para presidir a Casa no biênio 2025/2026.

“Recebo este resultado com satisfação porque atesta que o trabalho desenvolvido em conjunto com os demais integrantes da Mesa Diretora está no caminho certo”, afirmou o presidente.

Durante sua gestão, a Assembleia vem investindo em modernização, transparência e valorização dos servidores, com medidas como a revisão do plano de cargos e salários e a construção de um novo refeitório para servidores.

Segundo Gerson, a prioridade tem sido aproximar o Parlamento da sociedade e garantir um ambiente institucional equilibrado.

“A Assembleia assumiu um papel de protagonismo para garantir o equilíbrio entre os Poderes. A polarização política não tem afetado nossa missão, como agentes públicos, de entregar resultados concretos para a sociedade”, destacou.

Reconhecido por sua capacidade de articulação entre os Poderes e por manter diálogo constante com diversos setores da sociedade, Gerson Claro tem seu nome citado nos bastidores políticos como uma alternativa sólida para disputar uma vaga ao Senado nas próximas eleições.

“Coloquei meu nome à disposição do meu partido, o PP, e do grupo político que hoje administra o Estado sob a liderança do governador Eduardo Riedel. O governador, a senadora Tereza Cristina e o ex-governador Reinaldo Azambuja, que são nossas principais lideranças, estão conduzindo as articulações que visam garantir a reeleição de Riedel e assegurar as duas vagas em disputa para o Senado”, afirmou.

