GOLPISTA, BOLSONARO FINALMENTE É PRESO

O ex-mandatário inelegível Jair Bolsonaro (PL) foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22.nov.2025), em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Polícia Federal (PF) cumpriu o mandado por volta das 6h.

A medida é cautelar e não representa o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses à qual Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

O réu "foi condenado pela primeira turma desta suprema corte, nos autos da AP 2.668/DF, à pena total de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, em regime inicial fechado", detalhou o pedido de Moraes.

Bolsonaro foi levado para uma sala especial na Superintendência da PF. Ele estava em prisão domiciliar "integralmente, em seu endereço residencial" desde 4 de agosto e usava tornozeleira eletrônica. Técnicos do Instituto Médico-Legal foram deslocados ao local para realizar o exame de corpo de delito, procedimento padrão em prisões.

A decisão de Moraes cita a convocação, feita na véspera pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de uma manifestação alegando "saúde delicada do pai golpista". A autoridade policial informou que "teria sido convocada para o dia 22 de novembro de 2025 uma vigília em prol de Jair Messias Bolsonaro nas proximidades da residência deste, na cidade de Brasília/DF". O Senador Flávio Bolsonaro publicou vídeo na rede social 'X', convocando para uma "vigilha pela saoude de Bolsonaro e pela 'liberdade do Brasil!".

Segundo o ministro, o ato aumentaria o risco à ordem pública. A decisão ressalta que o tumulto causado pela reunião ilícita de apoiadores "tem alta possibilidade de colocar em risco a prisão domiciliar imposta e a efetividade das medidas cautelares, facilitando eventual tentativa de fuga do réu". Além disso, o tumulto "poderá criar um ambiente propício para sua fuga, frustrando a aplicação da lei penal".

O STF também registrou que houve tentativa de romper a tornozeleira eletrônica às 0h08 do dia 22, o que reforçou o pedido da PF para a prisão preventiva. O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou "a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro, às 0h08min do dia 22/11/2025". Essa informação "constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho".

Na 6ª feira (21.nov.22), a defesa de Bolsonaro havia solicitado a manutenção da prisão domiciliar por razões médicas. O pedido não foi acatado.

LINHA DO TEMPO DO CASO