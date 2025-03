Governo de Mato Grosso assina ordem de serviÃ§o para duplicaÃ§Ã£o da BR-163

O governador Mauro Mendes assinou, na noite da 2ª.feira (24.mar.25), a ordem de serviço para duplicação de 50,8 km da BR-163, entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso, no interior mato-grossense. O investimento na obra será de R$ 428 milhões.

A assinatura aconteceu durante a abertura da feira agropecuária Show Safra, em Lucas do Rio Verde. A duplicação faz parte de um pacote de obras para garantir 100% da duplicação do trecho sob concessão da Nova Rota do Oeste.

Mauro Mendes destacou a relevância da BR-163 para a produção de alimentos e a logística no estado. "Estamos na direção correta, aplicando o dinheiro de forma séria e entregando benefícios reais para a população", afirmou o governador.

O presidente do Conselho Administrativo da Nova Rota do Oeste, Cidinho Santos, reforçou o comprometimento da concessionária e os avanços na rodovia. Ele afirmou que o Governo de Mato Grosso tem sido fundamental para a execução das obras.

“Conseguimos transformar essa concessão graças ao respeito do Governo de Mato Grosso. Já entregamos 100 quilômetros e estamos cumprindo nosso compromisso com seriedade", disse Cidinho.

O vice-governador Otaviano Pivetta, ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, lembrou que a BR-163 era um gargalo logístico. "Agora estamos virando uma página triste da história, com investimentos que mudam a realidade de Mato Grosso", comentou Pivetta.

O pacote de R$ 428 milhões também contempla a recuperação da pista existente e a construção de dois viadutos: um no entroncamento de Sorriso com a MT-560 e outro no Distrito de Primavera. Além disso, 5,53 km de vias marginais serão implantados.

O prazo para conclusão das obras é de 24 meses, com a promessa de melhoria no tráfego e segurança para motoristas. O contorno viário, anunciado por Cidinho Santos, também será executado pela concessionária. Essa obra visa retirar caminhões do centro de Lucas do Rio Verde.

O prefeito Miguel Vaz afirmou que a construção do contorno será crucial para o futuro da cidade. "A obra vai melhorar a logística e impulsionar o desenvolvimento de novos setores industriais e comerciais", disse o prefeito.

Desde que o Governo de Mato Grosso assumiu o controle da Nova Rota do Oeste, em maio de 2023, foram investidos mais de R$ 2,3 bilhões nas obras da BR-163. A duplicação dos primeiros 100 quilômetros já resultou em uma redução de 82% no número de mortes entre Diamantino e Nova Mutum.

Além disso, a Nova Rota do Oeste segue realizando obras importantes, como a duplicação da Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá, e da BR-163 em Sinop. Essas ações fazem parte de um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura rodoviária do estado.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o vice-governador Otaviano Pivetta, o senador Wellington Fagundes, e o deputado federal Nelson Barbudo.