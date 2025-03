Governo de MS investe R$ 13 milhÃµes em infraestrutura

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou um pacote de obras de infraestrutura que somam mais de R$ 13 milhões. Os recursos serão destinados a projetos nas áreas urbana, rodoviária e aeroportuária.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) firmou contrato para a pavimentação asfáltica da rodovia CG-150, entre a BR-262, no km 310, e o limite municipal de Campo Grande e Jaraguari.

O trecho final a ser pavimentado possui 5,08 km e vai da área já asfaltada até a ponte sobre o Ribeirão Botas. O valor total do contrato é de R$ 9.011.563,88.

Além dessa obra, a Agesul também lançou dois avisos de licitação para outras intervenções no estado. O primeiro é para melhorias na Rua 11 de Abril, em Coxim, com investimento estimado de R$ 1.284.094,93.

A abertura das propostas para esse projeto está marcada para o dia 14 de abril de 2025.

O segundo aviso de licitação refere-se à execução do sistema de sinalização noturna no aeródromo de Inocência, com valor estimado de R$ 3.138.037,95.

A abertura das propostas para a sinalização também ocorrerá em 14 de abril de 2025. Os editais completos estão disponíveis nos sites da Agesul e do Governo Federal para consulta pública.