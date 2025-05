Governo de MS lança guia para ajudar prefeituras a planejarem os próximos quatro anos

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou um novo Guia de Apoio à Elaboração do Plano Plurianual Municipal (PPA) 2026-2029, disponível no site da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov). O objetivo é ajudar as prefeituras a planejar melhor os próximos quatro anos, com foco em uma gestão mais eficiente, transparente e voltada para as necessidades da população.

O material foi preparado pela Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), que faz parte da Segov. A ideia é fortalecer o planejamento das cidades, dando suporte técnico e estratégico aos gestores municipais.

O QUE É O PPA?

O Plano Plurianual (PPA) é um documento que define as prioridades e metas de um governo para um período de quatro anos. Ele serve como um guia para que as ações públicas, como obras, programas sociais, investimentos em saúde, educação e infraestrutura, sejam bem organizadas e realmente atendam às necessidades da população.

Segundo a Constituição, todos os municípios precisam elaborar esse plano com base em objetivos claros, pensando no futuro da cidade. E é justamente para facilitar esse processo que o Governo do Estado criou o novo guia.

O QUE TRAZ O GUIA?

O material apresenta orientações práticas e modelos baseados em experiências do Plano Plurianual 2024-2027 de Mato Grosso do Sul, do Governo Federal e da Secretaria Nacional de Planejamento (SEPLAN).

O conteúdo está organizado em torno de quatro perguntas principais:

Por que planejar?

Por onde iniciar?

Vamos começar?

Como saber se estamos no caminho certo?

O guia também reforça a importância de estabelecer metas e indicadores, para que os municípios consigam acompanhar o que está funcionando, fazer ajustes quando necessário e prestar contas com mais transparência.

PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO

Com essa iniciativa, o Governo de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e com a boa governança. A proposta é atuar em parceria com as prefeituras para construir um Estado mais inclusivo, sustentável, moderno e digital, entregando resultados concretos para toda a população.

O guia está disponível gratuitamente no site da Segov.