Governo investe R$ 4,5 milhões em obras nas aldeias Bororó e Jaguapiru

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou obras de reforma e ampliação em duas importantes aldeias urbanas de Dourados.

As intervenções acontecerão nas aldeias Bororó e Jaguapiru, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Os investimentos ultrapassam R$ 4,5 milhões e têm como foco a valorização cultural e o bem-estar das comunidades indígenas.

Na Aldeia Bororó, o projeto contempla a reforma da Escola Infantil e do Núcleo de Atividades Múltiplas (NAM).

A obra foi contratada por R$ 2.599.999,86 e tem previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027.

O projeto prevê a modernização de salas de aula, espaços culturais e áreas de convivência comunitária.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a ação fortalece direitos básicos nas aldeias.

Ele afirma que a iniciativa reforça o acesso à educação, à cidadania e ao fortalecimento das identidades culturais. “Esses espaços cumprem papel central na formação das novas gerações indígenas”, afirmou o secretário.

Na Aldeia Jaguapiru, o investimento será de R$ 1.935.393,75, com previsão de entrega no segundo semestre de 2026.

Ali, o Núcleo de Atividades Múltiplas será revitalizado para atuar como polo educacional, cultural e social.

O novo espaço deverá abrigar oficinas, reuniões comunitárias e projetos de integração e inclusão.

Guilherme Alcântara reforça que as obras levam dignidade e desenvolvimento aos territórios indígenas. “Investir em infraestrutura é também investir em pessoas e garantir oportunidades reais”, pontuou.

Dourados abriga mais de 15 mil indígenas e o maior conjunto de aldeias urbanas do Brasil.