Governo Lula garante 28 veículos para frota de saúde em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul realizou nesta 6ªfeira (5.set.25) a entrega de 28 veículos para reforçar as ações de saúde em municípios e comunidades indígenas do estado.

De acordo com o deputado federal Vander Loubet (PT-MS), as ambulâncias e caminhonetes são fruto de parceria do Estado com o Governo Federal, que garantiu os recursos necessários para a ação.

"Parte desse recurso - R$ 1,5 milhão - o Governo do Estado conseguiu através de uma portaria do Governo Federal. E o restante - 7,4 milhões - é do Fundo Nacional de Saúde, que repassou o valor para o Fundo Estadual de Saúde. Parte desse recurso, inclusive, havia sido perdido e nós conseguimos reverter a situação junto ao Ministério da Saúde. Nesse processo, houve um entendimento entre o Ministério e o governo estadual para que fosse feita a aquisição de ambulâncias para atender os povos indígenas", explica Vander.

As 7 caminhonetes adquiridas - investimento de R$ 1.581.300 - estão sendo entregues às secretarias municipais de Saúde de Corumbá, Costa Rica, Glória de Dourados, Inocência, Japorã, Jateí e Sonora.

Já as 21 ambulâncias - adquiridas por R$ 5.953.290 - estão sendo repassadas ao Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei-MS) para beneficiar polos-base do órgão nos municípios de Amambai, Antônio João, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Corumbá, Dourados, Japorã, Miranda, Paranhos, Sidrolândia e Tacuru.

Para o deputado, essa ação é mais uma demonstração do compromisso do governo do presidente Lula com Mato Grosso do Sul e com a população do estado, seja nas cidades, seja nas aldeias. "O governo Lula tem sido muito presente em nosso estado e essas caminhonetes e ambulâncias comprovam isso. Independente das diferenças político-partidárias, a gestão do governador Eduardo Riedel, com nosso apoio, segue encontrando portas abertas em Brasília, em todos os ministérios", destaca.

Segundo o governo estadual, a iniciativa de adquirir e distribuir os veículos faz parte de uma estratégia para fortalecer a vigilância em saúde, apoiar o enfrentamento às arboviroses (doenças virais transmitidas por mosquitos) e ampliar a assistência nos polos indígenas, com foco especial na redução da mortalidade infantil.

"As ambulâncias garantem deslocamento mais rápido e seguro de pacientes e equipes", explica a superintendente de Atenção Primária à Saúde, Karine Cavalcante da Costa. Já as caminhonetes vão apoiar as secretarias municipais. "Serão empregadas em ações estratégicas, como o controle de vetores", conclui a secretária-adjunta estadual de Saúde, Crhistinne Maymone.