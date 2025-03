Governo Lula inaugura pista em Dourados e anuncia R$ 900 milhões para MS

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio de seus ministros, participou de um momento histórico em Dourados nesta sexta-feira (14.mar.25). O ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), a ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e a ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas) foram responsáveis pelo descerramento da placa que oficializou a entrega das obras da pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira à Prefeitura de Dourados.

A obra entregue nesta sexta somou R$ 97 milhões com recursos do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.

Ao todo, são mais de R$ 939 milhões para melhorar o modal aéreo de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia contou com a presença do deputado federal Vander Loubet (PT), que tem sido um grande apoiador da causa, além de outros parlamentares, como a deputada federal Camila Jara (PT), o deputado federal Beto Pereira e os senadores Soraya Thronicke e Nelsinho Trad, que também prestigiaram o evento.

A solenidade foi acompanhada pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Roberto Honorato, e foi recepcionada pelo prefeito Marçal Filho, o governador Eduardo Riedel e o vice-governador Barbosinha.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Foto: Eduardo Oliveira/MPOR

Durante o evento, o ministro Silvio Costa Filho destacou o compromisso do governo Lula com o município de Dourados, lembrando que foram investidos cerca de R$ 100 milhões na construção da nova pista. "Desde que assumimos o ministério, o presidente Lula pediu para ampliarmos o diálogo para promovermos o maior volume da história da aviação do estado e é isso que estamos fazendo. Os investimentos vão deixar o aeroporto mais estruturado para receber turistas não só de lazer, mas de negócios também. Nós iremos ampliar a operação de voos em Dourados”, ressaltou. Ele explicou ainda que a pista já está aprovada para receber aeronaves de grande porte, incluindo aquelas utilizadas pela Força Aérea Brasileira, que transportaram os ministros e a comitiva para a cidade.

Na mesma cerimônia, Silvio Costa autorizou a construção de novo terminal de passageiros, seção contra incêndio (SCI), estação prestadora de serviço de telecomunicação e tráfego aéreo (EPTA) e serviços auxiliares, no valor de R$ 39 milhões, também com recursos do Novo PAC. O ministro anunciou ainda mais de R$ 800 milhões para o estado, destinados aos aeroportos de Campo Grande (R$ 280 milhões), Ponta Porã (R$ 175 milhões), Corumbá (R$ 165 milhões) e Bonito (R$183 milhões).

O deputado federal Vander Loubet também destacou a importância do investimento para o aeroporto, lembrando que, após 4 anos de inatividade, a revitalização e ampliação da pista receberam um aporte de R$ 93 milhões. "Agora, o aeroporto está pronto para um novo ciclo de desenvolvimento. Também demos a ordem de serviço para a construção do novo terminal de passageiros, que trará mais comodidade e infraestrutura para os viajantes", afirmou Vander Loubet, reforçando o impacto positivo dessa obra para a cidade e para toda a região.

Presente na cerimônia em Dourados, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, indicou a importância dos investimentos no aeroporto do munícipio. “É uma obra emblemática e fundamental para o desenvolvimento dessa região. O presidente Lula, nesse compromisso que tem de cuidar de todos os estados brasileiros, nos deu essa determinação. São muitos os investimentos que ainda virão para a grande Dourados”.

O governador do estado, Eduardo Riedel, enalteceu o investimento na região. “A construção do novo terminal de passageiros e cargas vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento da aviação regional”.

SOLUÇÃO SURGE COM BOA GESTÃO

Apesar de Dourados ser majoritariamente uma cidade de extrema direita, o governo passado não solucionou a demanda de infraestrutura essencial para a região. Com a gestão do presidente Lula, além de a Grande Dourados ser beneficiada diretamente, os gigantes do agronegócio também serão grandes beneficiários da atividade plena do aeroporto, que, até então, obrigava os empresários do setor a se deslocarem até Campo Grande para utilizar todo o potencial do transporte aéreo.

Enquanto o governo bolsonarista nada fez para avançar em projetos essenciais, e ficava pregando ódio e atacando as instituições democráticas, a gestão Lula tem se mostrado comprometida com o desenvolvimento da infraestrutura local e regional, com a revitalização da pista do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira e o anúncio de novos investimentos que irão transformar a dinâmica econômica de Mato Grosso do Sul. Com R$ 900 milhões em investimentos para o estado, a atual administração federal garante melhorias significativas, especialmente para setores estratégicos como o agronegócio.

OUTRAS AUTORIDADES

Além da presença dos ministros e parlamentares, a comitiva federal foi composta por diversas autoridades, como o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hailton Madureira, o secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, e a diretora de Investimentos do Ministério de Portos e Aeroportos, Luiza Deusdará, entre outros representantes do governo federal.

Após o descerramento da placa, a comitiva seguiu para o Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o "Jorgão", onde o ministro Silvio Costa Filho e a ministra Simone Tebet assinaram a ordem para a construção do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira. O projeto, que conta com um investimento de quase R$ 40 milhões, visa modernizar ainda mais a infraestrutura do aeroporto, trazendo mais conforto e eficiência para os passageiros.

PROJETO DO AEROPORTO

O projeto técnico do novo terminal do Aeroporto Regional de Dourados foi elaborado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), e recebeu aprovação do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC). As obras ficarão sob a responsabilidade do Governo de Mato Grosso do Sul e devem impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e social da região.

O novo terminal terá uma área construída de cerca de 3 mil metros quadrados e contará com espaços modernos, como lanchonetes, lojas comerciais e uma seção contra incêndio (SCI), além de uma estação prestadora de serviços de tráfego aéreo (EPTA). Serão construídas também outras instalações, como a Central de Utilidades, um Depósito de Resíduos Sólidos, e uma Estação de Comunicação Aeronáutica, além do novo terminal de embarque e desembarque, que contará com 2.655,37 metros quadrados.

O investimento não só reforça o compromisso do governo federal e estadual com o crescimento de Dourados, mas também destaca a atuação do deputado Vander Loubet, que tem sido uma figura importante no apoio às melhorias de infraestrutura e ao desenvolvimento da cidade e do estado.

O Aeroporto de Dourados é considerado estratégico pelo Governo Federal para alavancar a aviação regional brasileira e está contemplado no Plano Aeroviário Nacional, da Secretária Nacional de Aviação Civil (SAC). A cidade é um importante polo de integração logística do estado e tem grande potencial turístico, além de ficar a poucos quilômetros da zona de compra do Paraguai.