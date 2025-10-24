Haddad lidera disputa presidencial de 2026 em cenário sem Lula, aponta pesquisa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece à frente na corrida presidencial de 2026 em um cenário sem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta 6ª feira (24.out.25), mostra Haddad com 43,1% das intenções de voto, segundo o portal InfoMoney.

Na segunda posição está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 30,1%. Em seguida aparecem Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, com 7%; Ratinho Junior (PSD), do Paraná, com 5,7%; e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, com 2,6%. Votos em branco ou nulos somam 10,8%, enquanto 2,9% dos entrevistados não souberam responder.

O resultado indica que Haddad absorve parte considerável do eleitorado lulista, mantendo a força do campo progressista mesmo sem Lula na disputa. Ao mesmo tempo, os números evidenciam a falta de consenso na oposição, que ainda busca um nome capaz de unificar o eleitorado conservador após a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL).

Analistas políticos avaliam que Tarcísio de Freitas desponta como o principal representante da direita, mas enfrenta o desafio de expandir sua influência além de São Paulo. Outros governadores citados, como Caiado e Ratinho Junior, permanecem com apelo limitado a suas regiões.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 19 de outubro, com 14.063 entrevistas. A margem de erro é de um ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.