Histórico: filiação de Adriane Lopes ao PP reúne 5 mil pessoas

Com a presença da senadora Tereza Cristina e do presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, o ato de filiação da prefeita de Campo Grande ao PP superou todas as expectativas internas do partido e reuniu mais de 5 mil pessoas no Clube Estoril. Adriane Lopes saiu do megaevento com todas as condições políticas para se candidatar à reeleição no ano que vem.

Durante entrevista à imprensa, Adriane Lopes agradeceu a multidão presente pelo apoio e ressaltou que sua filiação ao PP tem implicações administrativas importantes, na medida em que dá mais força para Campo Grande conquistar recursos e um apoio administrativo que beneficia a todos. “Hoje é um dia histórico para nossa cidade. Ter essa multidão ao nosso lado mostra que estamos no caminho certo. Nosso time ficou maior e, obviamente, nossa capacidade de conseguir apoio e destravar recursos junto ao Governo Federal se tornou mais expressiva. Junto com o Progressistas e minha amiga e senadora, Tereza Cristina, vamos construir uma nova história de conquistas para Campo Grande”, pontuou Adriane.

(1.jun.23) - Adriane Lopes e seu novo grupo político em coletiva à imprensa. Foto: Tero Queiroz

“A presença de mais de mais de cinco mil pessoas aqui hoje mostra a força e o apoio que o partido vem recebendo, além de ressaltar a importância estratégica da entrada da prefeita Adriane Lopes em nosso quadro. Sua trajetória política, experiência administrativa e compromisso com o desenvolvimento de Campo Grande agregam um valor inestimável ao PP”, afirmou o presidente do PP e senador da república, Ciro Nogueira.

Para Tereza Cristina, líder da direita no Estado e senadora mais votada da história de Mato Grosso do Sul com 829 mil votos, o dia 1º de junho de 2023 ficará marcado na história não só do Progressistas, mas de toda a Capital. "Que esse novo capítulo na história do partido seja marcado pela união, trabalho conjunto e conquistas para os campo-grandenses. A Prefeita está lá fazendo um ótimo trabalho e nós estaremos juntos nesta missão de transformar Campo Grande na Capital das Oportunidades”, finalizou Tereza.

Com o ingresso de Adriane nas suas fileiras, o PP, com seus 23 prefeitos, passa a ser o partido que comanda o maior número de eleitores no Estado. Portanto, um partido grande e que tem o dever de lançar candidato na Capital e na maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul. Integram ainda o PP estadual nada mais do que a senadora Tereza Cristina, a mais votada de toda a história de MS, com 829.149 mil votos, e uma ex-ministra da Agricultura, o setor mais forte da economia do Estado. A sigla abriga ainda o vice-governador Barbosinha, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, e o prefeito da segunda maior cidade de MS, Alan Guedes, de Dourados.

Nacionalmente, o PP possui uma forte influência no Congresso Nacional, com uma bancada de seis senadores e 49 deputados federais, liderados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem conduzido as articulações dos principais temas nacionais.