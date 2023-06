PP turbina quadro político com filiação de Adriane Lopes

A prefeita, Adriane Lopes, filiou-se ao Partido Progressista (PP) na noite desta 5ª.feira (1.jun.23), no Clube Estoril, em Campo Grande (MS).

Para o ato de recepção da Chefe do Executivo, a senadora Tereza Cristina e o presidente nacional da sigla, senador Ciro Nogueira, trouxeram lideranças do PP na Câmara.

“Nós viemos aqui para lhe dizer Adriane, você já tinha um grupo muito forte na prefeitura, mas agora pode ter certeza de que você vai ter e eu fiz questão de trazer aqui hoje o nosso líder da Câmara do Deputados, o André Fufuca [PP-MA]. Você vai ter 6 senadores e 41 deputados para defender o seu mandato à frente da prefeitura municipal de Campo Grande”, garantiu Ciro.

“Dizer que agora você terá um partido político forte. Um partido político de coragem. Um partido político para lutar por Campo Grande, para lutar por Mato Grosso do Sul. Venha, com muita felicidade, para seu último partido político da sua vida, que é Progressista”, convocou Ciro.

(1.jun.23) - Senador da República e presidente nacional do Partido Progressistas, Ciro Noguera, no ato de filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Foto: Tero Queiroz

Adriane deixa o Patriota, legenda presidida pelo seu esposo e deputado estadual Lídio Lopes. A articuladora do convite, Tereza Cristina, destacou que a filiação da prefeita turbina a legenda que já conta com grandes nomes em MS. “Hoje [o PP], já é o terceiro maior partido, mas será, Ciro, em breve, o maior partido do Brasil. E eu vou dizer para vocês por quê: porque é o partido do equilíbrio. Um partido que tem responsabilidade com o Brasil. Nas grandes pautas nacionais o PP é o equilíbrio do Congresso Nacional. Então, meu querido amigo, senador Ciro, eu tenho prazer enorme de estar com o senhor e tenho certeza de que esse nosso partido vai ficar turbinado não só aqui no nosso estado, hoje na nossa Capital”, celebrou a senadora.

(1.jun.23) - Senadora da República e presidente regional do Partido Progressistas, Tereza Cristina, discursa no ato de filiação da prefeita Adriane Lopes. Foto: Tero Queiroz

Para Tereza, Adriane completará um time de grandes lideranças que fortalecem ainda mais a legenda no estado. “Hoje nós estamos fazendo tudo isso juntos, junto com nosso vice-governador, do PP, junto com o nosso presidente da Assembleia, Gerson Claro do PP, com o deputado Londres [Machado], que não pode estar aqui hoje... juntamente com os nossos vereadores, juntamente aqui com presidente aqui da Câmara municipal, meu querido amigo Carlão, que só não está no PP porque não quer, juntamente com vocês meus amigos que vão assinar a ficha do partido”, enumerou. Mirando ampliar o time, durante seu discurso, Tereza chamou Lídio. “Quero fazer um convite para nosso deputado Lídio Lopes, marido aqui da nossa prefeita, também possa integrar o time aqui do PP”, adicionou.

Tereza também destacou o protagonismo feminino na legenda. “Prefeita, eu fico muito feliz de a senhora ter a confiança. Hoje o PP é o partido no Mato Grosso do Sul que tem mais prefeitas. Daqui para frente, Adriane, só vitórias, se Deus quiser”, completou.

(1.jun.23) - Deputado estadual de MS e presidente regional do Patriota, Lídio Lopes, discursa durante ato de filiação da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Foto: Tero Queiroz

Respondendo ao convite da senadora, Lídio Lopes deu sinais de que pretende acompanhar a esposa, mas assim que for viável politicamente. “Eu sou presidente de um partido e eu tenho mandato por esse partido. E nós legisladores, nós temos que manter e aguardar a janela partidária. Quiçá numa janela que está fazendo fusão aí, meu partido não abre uma janela e eu venha acompanhar aí a Adriane, porque na minha regra, na minha regra o que Deus uniu não separa o homem... não pode um partido separar, Tereza, senadora”, disse em tom descontraído à senadora.

O deputado agradeceu o recebimento da prefeita na legenda, exaltando os adjetivos pessoais e políticos de Adriane. “Senadora Tereza Cristina, e senador Ciro Nogueira, eu quero dizer que perde o meu Patriota, mas ganha o PP, uma das maiores figuras políticas da atualidade de Mato Grosso do Sul. Por que eu digo isso? Porque a Adriane está indo, senador, para lhe acompanhar, e é uma mãe exemplar, uma esposa exemplar, uma política séria, honesta e honrada, e que tem um belo trabalho por fazer por Campo Grande. Por isso, não tenho dúvida que o PP ganha um dos melhores quadros políticos do nosso estado para esse momento”.

(1.jun.23) - Momento da assinatura da ficha de filiação de Adriane Lopes ao Partido Progressista. Foto: Tero Queiroz

Sobre os desafios à frente do Executivo Municipal, Lídio apostou que na nova legenda Adriane terá auxílio para fazer as entregas. “Eu tenho certeza de que hoje com a musculatura, a força, o respeito e o respaldo que a senadora Tereza Cristina tem e a força do PP, do vice-governador, do presidente da Assembleia, não tenho dúvida Adriane, que estarão somando forças com você para dar sequência num trabalho. E eu tenho certeza de que você estará fazendo as entregas necessárias para Campo Grande e as pessoas saberão reconhecer”.

Lídio completou o discurso dando sinais de que a gestão herdada por Adriane é problemática, mas que com a ajuda das lideranças da nova legenda ela chegará forte às eleições de 2024. “E eu tenho certeza de que Adriane irá surpreender! E eu tenho certeza de que com a ajuda dessas pessoas você chegará no ano que vem muito forte para ir à uma reeleição e ter mais um mandato de prefeita da cidade, para que você verdadeiramente possa colocar em prática aquilo que você sonha, aquilo que você almeja para sua cidade”.

Após assinar a fixa de filiação, Adriane Lopes discursou animada. “Para mim é uma noite muito especial, na minha vida política. Quero agradecer ao presidente nacional do PP, nosso porquê agora já estou filiada no PP. Agradecer o senador Ciro Nogueira, que se deslocou de Brasília para estar aqui nessa noite tão especial e marcar um tempo em nessa cidade e na nossa trajetória. Muito obrigada, senador, pela sua presença! Quero agradecer a minha amiga, Tereza Cristina. Mulher forte, determinada e a mulher mais votada do estado de Mato Grosso do Sul... uma referência!”.

(1.jun.23) - prefeita Adriane Lopes, no ato em que filiou-se ao Partido Progressistas em Campo Grande. Foto: Tero Queiroz

Em seguida, o público entoou o canto: “Tereza e Adriane, Tereza e Adriane, Tereza e Adriane...”, no compasso de baterias carnavalescas que estavam na festa.

“A mulher mais votada no estado do Mato Grosso do Sul. Respeitada não só na nossa Capital, no nosso estado, no nosso país e fora dele, gente. Essa é a Tereza. Pequena no seu tamanho, mas grande na sua expressão e como mulher, Tereza, eu sempre tive você como referência para mim. E agora estar ao seu lado no PP, para mim é uma honra muito grande, tenho muito a aprender com você”, disse Adriane.

Além dos nomes nacionais, prefeitos das maiores cidade do estado e vereadores estavam próximo ao palco no salão do clube, cercado por centenas de miliares de apoiadores da gestora que se fizeram presente no ato. No palanque ao lado de Adriane também estavam o vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, o presidente da Câmara de Campo Grande, Carlão.

(1.jun.23) - ato de filiação da prefeita Adriane Lopes ao Partido Progressista. Foto: Tero Queiroz

“Nós estamos nos fortalecendo, assumimos a gestão há um ano. Viemos como vice-prefeita por dois mandatos e eu tenho dito por onde eu tenho passado: vice só vê o que é público, o que todo mundo vê! Mas quando a gente assume a responsabilidade como nós assumimos recentemente nós pudemos ver o quanto Campo Grande precisa da nossa garra, da nossa determinação”, explicou Adriane.

“Vamos levar desenvolvimento para o Centro do Brasil e Campo Grande será projetada nacionalmente e internacionalmente. Eu tenho declarado que essa gigante que estava adormecida desperta para um novo tempo E agora fortalecida num partido de representatividade nacional que tem quase 500 prefeitos no Brasil... Eu tenho certeza que vamos fazer entregas maiores para os campo-grandenses”, concluiu.

(1.jun.23) - A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, acabava de vestir a camisa do Partido Progressista em ato de filiação. Foto: Tero Queiroz

“Hoje nós estamos começando um novo tempo para Campo Grande, nós estamos olhando para o futuro e para isso nos fortalecemos e vamos avançar. Nós já vestimos a camisa dos progressistas e agora vamos avançar, projetando a nossa Capital para o Brasil e para o mundo”, concluiu.