Ibaneis quer integração nacional das forças de segurança no DF

O governador Ibaneis Rocha participou, nesta 3ª.feira (25.mar.25), da abertura do Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, que reúne especialistas e autoridades.

O evento visa buscar soluções para o combate ao crime em todo o país, com a participação de líderes e especialistas no setor.

Ibaneis destacou a importância da integração nacional das forças de segurança para fortalecer as políticas públicas.

Segundo o governador, a chave para resolver o problema da segurança é a integração das forças, com boas condições de trabalho e recursos adequados.

Desde 2019, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outras corporações atuam de forma coordenada no Distrito Federal.

Essa integração tem levado a uma significativa redução nos índices de violência na capital.

O DF, atualmente, ocupa a segunda posição como a capital mais segura do Brasil, atrás apenas de Florianópolis, segundo o Atlas da Violência 2024.

Além disso, o Distrito Federal atingiu a menor taxa de homicídios dos últimos 48 anos, comparável aos números de 30 anos atrás.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, elogiou as políticas de segurança e a diminuição da criminalidade no DF.

Lewandowski também defendeu que o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) se torne um mecanismo constitucional para garantir a integração das forças policiais em todo o país.

O Fórum de Segurança Pública é promovido pelo partido Progressistas e pela Fundação Francisco Dornelles.

Durante o evento, foram abordadas estratégias de combate ao crime organizado e o uso de inteligência para enfrentar organizações criminosas.

A vice-governadora Celina Leão ressaltou que segurança pública exige ação coordenada e união entre as lideranças políticas.

Ela também destacou os avanços no Distrito Federal, que, com planejamento e investimentos, conseguiu reduzir os índices de violência.

O evento continua com palestras e debates, com foco em compartilhar iniciativas bem-sucedidas no combate à criminalidade.