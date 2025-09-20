Incra regulariza posse e entrega títulos de terra, melhorando condições de trabalho dos agricultores

À frente de uma das mais produtivas gestões regionais da história do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso do Sul, o superintendente Paulinho Roberto está anunciando para a próxima 2ª feira (22.set.25), entregas do governo do presidente Lula, através do MDA e do INCRA MS, para a reforma agrária e a Agricultura Familiar. As entregas irá garantir além da posse, a titularidade e o uso sustentável da terra.

A atividade que acontecerá no Plenário da Assembléia Legislativa de MS a partir das 9h e estarão presentes os Ministérios do Planejamento e Orçamento com a Ministra Simone Tebet e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar que tem como titular o ministro Paulo Teixeira porém será representado pela Secretária Executiva do MDA Dr. Fernanda Machiavelli; bancadas federal e estadual do PT, bem como a presença de parlamentares da base ao Governo do Presidente Lula.

Foto: Reprodução

Serão assinados créditos da modalidade Fomento Mulher aos assentamentos Conquista e Três Corações, ambos de Campo Grande MS, e entregues os títulos de domínio do PNRA (Programa Nacional da Reforma Agrária destinados aos Assentados do PA Estrela Campo Grande, PA Eldorado do Município de Sidrolandia MS e do PA Palmeira localizado no Municipio de Nioaque MS. Os deputados federais Vander Loubet e Camila Jara; deputados estaduais Zeca do PT, Pedro Kemp e Gleice Jane; e os vereadores Landmark Rios, Luiza Ribeiro e Jean Ferreira; Edinho Quintana, Edilaine Tavares e Adelar Belo, o ex-deputado federal Fábio Trad e o CEO da Universidade Central do Paraguai (UCP) Carlos Bernardo estarão presentes.

Foto: Reprodução

AVANÇOS

"Estamos retomando a execução da política de reforma agrária e assegurando condições sólidas para que os agricultores familiares de Mato Grosso do Sul tenham meios de fazer com que a posse e a titularidade da terra contribua no incremento da produção, da renda e isto resulte na melhoria da qualidade de vida destes agricultores, destaca Paulinho Roberto, Superintendente do INCRA MS. "O objetivo do Governo do presidente Lula não é somente garantir posse da terra com a democratização do acesso à propriedade e a paz no campo, mas também é essencial que a fixação destes agricultores familiares aconteça com a estrutura básica para seu trabalho", completou.

O Assentamento Conquista foi criado em agosto de 1999, em uma área de 1.557 hectares e 67 famílias. Está localizado na região da MS-80 (saída para Rochedo). Com cerca de 150 famílias e a 120km da Caítal, o Assentamento Três Corações é uma das maiores comunidades rurais de Campo Grande, com uma área de 2.257,2 hectares, na região Distrito de Anhanduí. A 44 km da capital de Mato Grosso do Sul, o Assentamento Estrela foi criado em 2007, com 465 hectares e em torno de 60 famílias.