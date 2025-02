Landmark integra reunião do Conselho Gestor da UFMS com a reitora Camila Ítavo

O vereador Landmark Rios (PT), em sua função como membro do Conselho Gestor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), participou nesta sexta-feira (31.jan.25), de uma reunião com a reitora da instituição, Camila Itavo, o professor Hércules Sandim e outros integrantes do Conselho, incluindo o professor Ido Michels, Laura Santanna e o professor Marcelo Fernandes. O encontro teve como principal objetivo discutir o planejamento e a execução de projetos para 2025, com foco no uso das emendas do Deputado Vander Loubet (PT).

Durante a reunião, Landmark ressaltou a relevância da colaboração entre a UFMS, o poder público e a sociedade para o sucesso das iniciativas. "A UFMS é fundamental para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade e estado. Como integrante do Conselho Gestor, minha missão é contribuir com ações que fortaleçam a educação e a formação dos nossos jovens. Com um planejamento estratégico e recursos bem alocados, podemos alcançar resultados expressivos para a comunidade", destacou Landmark.

Além das emendas do Deputado Vander Loubet, que terão um papel crucial no financiamento de diversos projetos, o grupo também discutiu outras ações para o ano de 2025, visando ao crescimento da universidade e ao atendimento das necessidades da população. "É importante garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente, priorizando áreas que tragam benefícios diretos para os estudantes e para a comunidade de Campo Grande e do Estado. Esse é um trabalho coletivo, e estou feliz por poder fazer parte disso", completou.

O encontro também reforçou a parceria da UFMS com entidades públicas e privadas, reafirmando o compromisso da universidade como um agente de transformação social e econômica.