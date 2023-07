Landmark Rios é entrevistado em rádio da Capital

Landmark Rios, será entrevistado às 7h30 da manhã da 2ª feira (3.jul.23), pela rádio nova 106 FM, no quadro 106 News, conduzido pelo radialista Mariano Cabreira. Assista a entrevista ao vivo pelo YouTube, clicando aqui.

Funcionário público, Landmark atualmente trabalha na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (AGRAER).

O entrevistado colheu sua ampla experiência à frente da máquina pública, atuando como Superintendente de Administração Pública, Secretário de Agricultura Familiar, e Secretário de Assistência Social. Além disso, fez assessoria parlamentar na Municipal e Federal. Para completar, Landmark é professor, e exerceu o ofício por quase uma década, no ensino fundamental campo-grandense.

Com a chegada das eleições regionais (em 2024), muitos bons nomes devem se apresentar e Landmark certamente é um desses, gabaritado para representar a população.

PRIMEIROS PASSOS NA POLÍTICA

Filho de José Rios e dona Berta Rios, Landmark é fruto de escola pública (fundamental e médio), tendo sido criado no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande (MS).

Os pais dele lhe foram exemplo, criaram Landmark sempre destacando o valor do caráter, lhe preparando para bem contribuir com a sociedade.

Na mãe, Landmark via a resiliência, 'Dona Berta' — como é carinhosamente conhecida — para complementar a renda da família, aprendeu o ofício da costura e o executa até os dias de hoje. José Rios, foi funcionário público e pequeno agricultor, que sempre incentivou seus 3 filhos — Landmark, Robson e Geizebel — a terem olhar para as pautas que atendessem às minorias.

Diante de uma criação simples, justa e de grande empatia, o entrevistado se fez um cidadão firme na defesa da importância de um ensino público de alta qualidade.

Na universidade, no curso de Histórica da UCDB, Landmark ingressou na defesa dos interesses dos estudantes, por meio do Centro Acadêmico (CA), e do Diretório Acadêmico dos Estudantes (DCE).

A aptidão pela política surgiu após ele ter comparecido em vários encontros da UBES, USMES, UCE e UJS e UNE, assim decidindo por filiar-se a uma representação partidária. Depois disso, esteve presente na luta pelo Passe Livre, na defesa de eleição direta para direção escolar, pelo voto aos 16 anos, das Diretas Já, e pela meia entrada de estudantes em ambientes permitidos.

Repetindo o exemplo dos pais, Landmark teve três filhos com a servidora Pública Federal Flavia Rios, com quem hoje sustenta o que ele considera o maior empreendimento que se pode ter: a família.

Aos 49 anos, Landmark está convicto de que esse é o momento ideal para devolver à sociedade em geral todo o acúmulo de conhecimento conquistado ao longo de sua vida.

PAUTAS CENTRAIS

A principal bandeira de Landmark é que sejam formuladas políticas públicas que possibilitem uma educação honrosa para alunos e professores, preservação do meio ambiente, saúde acessível e de qualidade.

O entrevistado também carrega um carrinho especial pela Agricultura Familiar, que no momento atual produz 70% dos alimentos que chegam às mesas da população deste país.

Na visão de Landmark, pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores precisam de olhar específico para alavancarem suas produções, e consequentemente fornecerem alimentos cada vez mais saudáveis e acessíveis ao bolso do brasileiro.



Ainda conforme o entrevistado, para que os serviços públicos cheguem à população de maneira efetiva, é necessário que os gestores se atentem e estejam sempre vigilantes com a evolução das necessidades humanas, cabendo ao Poder Público criar programas que de fato satisfaçam os usuários.



Landmark acredita que o grande desafio das administrações, está no aprimoramento, no olhar pra frente, nas conquistas futuras, na inovação, nas tecnologias, tudo dentro do equilíbrio.