Lobista é acusado de assédio por ex-funcionárias

O lobista Eduardo Fayet é acusado de assédio moral por funcionárias e ex-funcionárias da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig). Os relatos incluem episódios de humilhação, cobranças aos gritos, jornadas extenuantes e comentários sobre o corpo de mulheres.

As denúncias foram reunidas pelo portal O Brasilianista , que ouviu vítimas e testemunhas que trabalharam na entidade. Os nomes foram preservados para evitar a identificação das pessoas ouvidas.

Fayet se apresenta no LinkedIn como vice-presidente da Abrig, embora não ocupe mais o cargo. Ele já presidiu o conselho deliberativo da associação.

O lobista negou todas as acusações. Em manifestação enviada à reportagem, afirmou que nunca praticou assédio, humilhou profissionais ou utilizou sua posição na entidade para constranger mulheres.

COBRANÇAS AOS GRITOS

Um dos episódios relatados envolve uma funcionária que precisou se afastar do trabalho após a morte de um familiar. Durante o período, enquanto ainda enfrentava o luto, ela teria recebido cobranças aos gritos de Fayet pela entrega de resultados de uma campanha de comunicação.

Segundo testemunhas, o lobista teria afirmado que problemas familiares não eram responsabilidade dele. Na mesma ocasião, teria chamado a equipe de comunicação de incompetente.

As pressões, conforme os relatos, eram frequentes entre as profissionais do setor. Uma das frases que Fayet costumava repetir quando estava insatisfeito com os resultados era: "Vou ter que te ensinar a fazer o seu trabalho?".

Outro episódio teria ocorrido durante a organização do Prêmio Marco Maciel, no fim de 2024. Insatisfeito com a presença de 13 jornalistas no evento, Fayet teria cobrado mais empenho da equipe de comunicação.

Entre fevereiro e março de 2025, após conceder entrevista ao portal Poder360, o lobista também teria pressionado funcionárias aos gritos pela demora na edição de vídeos com trechos de sua participação, que seriam publicados nas redes sociais da Abrig.

Uma das mulheres ouvidas afirmou que já não conseguia trabalhar com Fayet. Segundo ela, as cobranças se intensificavam quando jornalistas que tomavam café com o lobista não publicavam conteúdos sobre ele.

RELATOS DE ESGOTAMENTO

Uma das ex-funcionárias afirmou ter recebido diagnóstico de burnout enquanto trabalhava na associação. Ela relatou episódios de exaustão, crises de ansiedade antes de reuniões e dificuldades para continuar no emprego.

"Aquele lugar me adoecia", declarou.

Outra mulher, que trabalhou na Abrig por mais de cinco anos e ocupou diferentes funções, afirmou ter deixado a entidade em razão do comportamento do lobista.

Ela também relatou que outras profissionais pediram demissão pelo mesmo motivo. Segundo as entrevistadas, o medo de retaliações e de serem responsabilizadas pelos episódios contribuiu para que não formalizassem denúncias.

Uma testemunha descreveu um ambiente de trabalho marcado por tratamento desigual. Segundo o relato, os gritos eram direcionados principalmente às mulheres subordinadas a Fayet, enquanto os homens recebiam tratamento diferente.

Depois dos episódios, a comunicação da Abrig passou a ser conduzida por dois homens. As fontes ouvidas pelo portal afirmaram que a mudança contribuiu para melhorar o ambiente de trabalho.

COMENTÁRIOS SOBRE MULHERES

Os relatos também apontam comentários de Fayet sobre a aparência física de funcionárias. Segundo as fontes, ele teria utilizado expressões como "bonita", "gostosa" e "inteira" para se referir a mulheres.

Convites para reuniões em cafeterias próximas à sede da associação também teriam provocado desconforto entre funcionárias.

As entrevistadas, no entanto, afirmaram não ter presenciado nem sofrido assédio sexual por parte do lobista. As acusações apresentadas na reportagem dizem respeito a supostos episódios de assédio moral e comportamentos considerados inadequados no ambiente profissional.

JORNADAS FORA DO EXPEDIENTE

As ex-funcionárias também relataram cobranças fora do horário de trabalho, inclusive durante a madrugada.

Segundo uma das mulheres, Fayet convocava reuniões depois das 21h e exigia entregas imediatas, sob o argumento de que precisava dos materiais ainda naquele dia.

Mesmo após jornadas que avançavam pela noite, os trabalhadores deveriam retornar nas primeiras horas da manhã seguinte, conforme os relatos.

ATUAÇÃO NO CENTRO-OESTE

A trajetória profissional de Fayet também registra atividades relacionadas à articulação entre empresários e o poder público no Centro-Oeste.

Em maio de 2019, ele conduziu, ao lado de Murilo Mori, um workshop sobre Relações Institucionais e Governamentais na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia.

O encontro reuniu dirigentes de 28 CDLs de Goiás, além de representantes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado e do Sebrae Goiás.

A atividade integrou o programa Políticas Públicas 4.0, voltado à qualificação de lideranças empresariais para atuação em processos legislativos e articulações institucionais.

O evento abordou temas como ética, compliance e estratégias de relacionamento com representantes do poder público.

Em julho de 2022, Fayet também publicou um artigo sobre gestão pública no jornal Centro Oeste Popular, que circula em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal.

No texto, intitulado "A gestão pública não é para amadores", ele se apresentou como engenheiro de produção, consultor, empresário e pesquisador da Fundação da Liberdade Econômica.

Fayet também aparece como sócio-administrador da New Investments Negócios, Tecnologias & Estratégias Ltda., empresa aberta em outubro de 2018.

O cadastro empresarial identifica a companhia pelo CNPJ 31.869.916/0001-06 e registra Curitiba (PR) como endereço da matriz. Entre suas atividades econômicas estão treinamento profissional e gerencial, publicidade e intermediação de negócios.

A empresa se apresenta institucionalmente como especializada em relações institucionais e governamentais, estratégias e inovação.

Apesar dos registros de atuação em Goiás e de sua presença profissional em Brasília, não foram identificados, nesta apuração, contratos da New Investments com os governos de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso ou Goiás.

OUTRO LADO

Procurado pelo portal O Brasilianista em 14 de outubro, Fayet pediu mais prazo para apresentar sua versão. A manifestação foi enviada dois dias depois, com a negativa de todas as acusações.

O lobista afirmou que não submeteu funcionários a gritos, intimidação ou tratamento humilhante. Também negou ter pressionado profissionais afastadas por motivos pessoais, feito comentários sexualizados sobre mulheres ou exigido jornadas fora do expediente.

Sobre a suspeita de apagamento de registros de reuniões, Fayet afirmou que nunca solicitou ou determinou a exclusão de informações.

Na manifestação, também fez uma advertência jurídica à reportagem, citando dispositivos constitucionais sobre liberdade de imprensa, honra, imagem e direito de resposta. Afirmou que poderá adotar medidas judiciais caso considere que houve divulgação ofensiva ou negligência na apuração.

A Abrig, por sua vez, informou que Fayet não integra sua diretoria e não exerce atualmente qualquer função de gestão ou representação institucional.

A associação afirmou ainda que não recebeu denúncias formais sobre os episódios mencionados, inclusive durante o período em que o lobista integrou a diretoria.

Em nota, declarou que não tolera assédio, discriminação ou desrespeito e que mantém canais institucionais abertos para receber relatos, com garantia de sigilo e proteção às pessoas envolvidas.

Fonte: O BRASILIANISTA.