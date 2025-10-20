Lula defende "zona de paz" na América Latina e critica intervenções (VÍDEO)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta 2ª feira (20.out.25), em Brasília.

Ele defendeu que a América Latina e o Caribe sejam mantidos como uma 'zona de paz'.

A declaração ocorreu durante cerimônia de Cartas Credenciais de 28 novos embaixadores.

O evento foi realizado no Palácio Itamaraty.

"Na América Latina e Caribe, também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretendia evitar", afirmou Lula

A posição segue a linha diplomática brasileira de não intervenção. Assista:

Na semana passada, o PT havia divulgado nota criticando ações de Donald Trump na Venezuela.

Lula também reforçou a defesa do multilateralismo.

Ele o descreveu como baseado em relações "cordiais", "pacíficas" e de respeito à democracia.

Segundo o presidente, o Brasil consolidou seu papel de intermediário global.

Ele citou a realização do G20 e da cúpula dos Brics no país.

AGENDA

O presidente embarca nesta semana para a Malásia.

Ele participará da 47ª Cúpula da Asean, em Kuala Lumpur.

Existe a expectativa de um encontro presencial com Trump no evento.

Lula também mencionou as negociações entre Mercosul e União Europeia.

Ele afirmou que espera concluir o acordo, parado há mais de 20 anos.

O presidente citou ainda a COP30, que ocorrerá em Belém (PA).

Ele cobrou que as nações mais poluentes cumpram seus compromissos financeiros.

NOVOS EMBAIXADORES

A cerimônia desta segunda marcou o início oficial da atuação de 28 diplomatas no Brasil.

Eles entregaram a Lula as cartas que os credenciam como representantes de seus países.