Lula defende "zona de paz" na América Latina e critica intervenções (VÍDEO)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta 2ª feira (20.out.25), em Brasília.
Ele defendeu que a América Latina e o Caribe sejam mantidos como uma 'zona de paz'.
A declaração ocorreu durante cerimônia de Cartas Credenciais de 28 novos embaixadores.
O evento foi realizado no Palácio Itamaraty.
Lula destacou a crescente polarização e instabilidade na região. "Manter a região como zona de paz é a nossa prioridade", afirmou o presidente.
Sem citar países específicos, Lula criticou ações externas. "Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que se pretendem evitar", disse.
"Na América Latina e Caribe, também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretendia evitar", afirmou Lula
A posição segue a linha diplomática brasileira de não intervenção. Assista:
Na semana passada, o PT havia divulgado nota criticando ações de Donald Trump na Venezuela.
Lula também reforçou a defesa do multilateralismo.
Ele o descreveu como baseado em relações "cordiais", "pacíficas" e de respeito à democracia.
Segundo o presidente, o Brasil consolidou seu papel de intermediário global.
Ele citou a realização do G20 e da cúpula dos Brics no país.
AGENDA
O presidente embarca nesta semana para a Malásia.
Ele participará da 47ª Cúpula da Asean, em Kuala Lumpur.
Existe a expectativa de um encontro presencial com Trump no evento.
Lula também mencionou as negociações entre Mercosul e União Europeia.
Ele afirmou que espera concluir o acordo, parado há mais de 20 anos.
O presidente citou ainda a COP30, que ocorrerá em Belém (PA).
Ele cobrou que as nações mais poluentes cumpram seus compromissos financeiros.
NOVOS EMBAIXADORES
A cerimônia desta segunda marcou o início oficial da atuação de 28 diplomatas no Brasil.
Eles entregaram a Lula as cartas que os credenciam como representantes de seus países.