21 de agosto de 2025
NOVA PESQUISA

Lula lidera todos os cenários para 2026 e amplia vantagem contra adversários, mostra Quaest

Pesquisa foi divulgada nesta 5ª.feira (21.ago.25)

Presidente Lula reage em defesa da soberania brasileira contra ataque dos EUA.  - Foto: Ricardo Stuckert
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em todos os cenários de 1º e 2º turno na disputa pela Presidência da República em 2026. É o que mostra a pesquisa Quaest divulgada nesta 5ª.feira (21.ago.25).

O levantamento aponta que Lula abriu vantagem sobre todos os nomes testados, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na pesquisa anterior, de julho, os dois apareciam em empate técnico no limite da margem de erro.

Segundo a Quaest, Lula venceria seus nove potenciais adversários no 2º turno. A maior diferença é contra Flávio Bolsonaro (PL), com 16 pontos de vantagem. Contra Tarcísio, o petista também aparece na frente, com 8 pontos.

No 1º turno, Lula lidera os cinco cenários simulados, variando entre 34% e 35% das intenções de voto. Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Júnior (PSD) e Tarcísio aparecem bem atrás do presidente.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, antes do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, Eduardo Bolsonaro. Foram ouvidas 12.150 pessoas em todo o Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Outro dado importante é a queda da rejeição a Lula, que passou de 57% em maio para 51% em agosto. Já a rejeição de Tarcísio subiu para 39%, enquanto a de Bolsonaro segue a mais alta entre todos: 57%.

A Quaest também perguntou sobre os medos do eleitorado. O levantamento mostra que 47% têm mais receio da volta de Bolsonaro, enquanto 39% temem a continuidade de Lula, um sinal de desgaste maior da direita.

Nos cenários estaduais, Lula aparece vencendo Bolsonaro em São Paulo, reduto bolsonarista em 2022. Apenas contra Tarcísio, no mesmo estado, o petista aparece atrás — mas em âmbito nacional mantém folga sobre o governador.

A pesquisa reforça a posição de Lula como principal liderança política do país. Mesmo com eleitores dizendo preferir que ele não dispute, os números mostram que, caso seja candidato, o presidente mantém ampla força eleitoral.

