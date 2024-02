Mais dois bolsonaristas de MS são condenados a 33 anos de prisão

Ilson César Almeida de Oliveira, de 46 anos, de Sidrolândia (MS) e Eric Prates Kobayashi, de 41 anos, de Campo Grande (MS), foram condenados a penas somadas de 33 anos de prisão, em razão dos atos golpistas e depredação aos Prédios dos Três Poderes, praticados em de 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF).

Segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), ambos cometeram crimes de abolição do estado de direito, golpe de estado, dano qualificado, associação criminosa e destruição de patrimônio tombado.



“Essencial destacar que as narrativas das testemunhas ratificam o intuito comum à atuação da horda invasora e golpista, direcionado ao questionamento do resultado das urnas, à derrubada do governo recém-empossado e à ruptura institucional. Também foi registrado o lastro de destruição operado nas áreas comuns do prédio do Senado, após a entrada dos invasores que contornaram a contenção, com procedimentos que denotavam organização do grupo”, pontuou o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo.

Esse é Ilson, de Maracaju, condenado pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Foto: Redes

Ilson foi sentenciado 16 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Moraes detalhou onde ele foi preso: “O réu foi preso dentro do Plenário do Senado Federal, tendo invadido o Supremo Tribunal Federal, integrava um grupo que pleiteava ilicitamente a intervenção militar no País e que organizou a vinda a Brasília para os protestos que acarretaram os atos golpistas de 8/1, tendo invadido a Praça dos Três Poderes e ingressado ilicitamente no Plenário do Senado Federal e no Supremo Tribunal Federal”, destacou o ministro Alexandre de Moraes.

Ilson Césr produziu imagens que acabaram usadas como prova contra ele no julgamento do STF (Foto: Reprodução)

Eric foi sentenciado a 16 anos e seis de prisão e ao pagamento de R$ 30 milhões de indenização por danos morais. O relator apontou onde ele foi preso: “O réu Eric Prates Kobayashi foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal no interior do Palácio do Planalto, no instante em que ocorriam as depredações objetivando a abolição do Estado Democrático de Direito, mas também participou da invasão e depredação do Supremo Tribunal Federal”, revelou.

Eric dentro do plenário destruído.

A condenação foi pelo placar de 7 favoráveis ao relatório de Moraes e 3 três contrários, sendo os ministros Luís Roberto Barroso, Nunes Marques e André Mendonça. Os ministros bolsonaristas votaram pela pena mínima.



O 4º bolsonarista de MS a ser condenado vai ser Ivair Tiago de Almeida, de 48 anos, morador de Maracaju (MS). O julgamento virtual começou na 6ª.feira passada (16.fev.24) e deve ser concluído ainda hoje. Alexandre de Moraes votou pela condenação a 17 anos de prisão e ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais. Apenas o ministro Cristiano Zanin tinha votado e acompanhando o relator. Ainda falta contabilizar oito votos.

O 5º sul-mato-grossense a ser julgado será Djalma Salvino Reis, 45 anos, que teve o processo incluído no julgamento virtual de 1º a 8 de março deste ano.



Ontem, mostramos aqui no MS Notícias, que o bolsonarista Diego Eduardo de Assis Medina, de 33 anos, de Dourados (MS), foi condenado a 17 anos de prisão e multa de R$ 30 milhões por invasão e danos na sede dos Três Poderes.

De Mato Grosso do Sul, também ainda faltam ser julgados pelos atos golpistas: José Paulo Afonso Barros (Ponta Porã), Cassius Alex Schons de Oliveira (Campo Grande) e Fabrício de Moura Gomes (Três Lagoas).

LIBERDADE PROVISÓRIA

Indivíduos como Alcebíades Ferreira da Silva e Alexandre Henrique Kessler, estão em liberdade desde 13 de março de 2023 utilizando tornozeleira eletrônica como medida cautelar. Eles também ainda devem ser julgados, pois tornaram-se réus.

Segundo uma lista publicada pelo MS Notícias, ao menos oito bolsonaristas sul-mato-grossenses estão em liberdade usando tornozeleira eletrônica. Eis a lista de radicais de extrema direita nessa situação:

Jeferson Franca da Costa Figueiredo, de 29 anos; Leandro do Nascimento Cavalcante, de 42 anos; Ricardo Moura Chicrala, de 33 anos; Elaine Ferreira Gonçalves, de 43 anos; Madalena Severa do Santos, de 45 anos; Maria Aparecida Barbosa Feitosa, de 47 anos; Valéria Arruda Gil, de 30 anos; Mario José Ott, de 59 anos.

ESCAPARAM?

Reginaldo Fotógrafo é um dos golpistas que estiveram no ataque terrorista no DF. Foto: Redes

A reportagem do MS Notícias, identificou alguns radicais de MS que estiveram em Brasília no 8 de janeiro que, no entanto, não constaram como presos. É o caso do ex-candidato a prefeito e fotógrafo de Maracaju, Reginaldo Pereira Ferreira, de 48 anos. Mostramos AQUI vídeos dele em meio ao radicais no momento do ataque.

Sul-mato-grossenses que participaram dos atos terroristas em Brasília — Foto: Redes sociais

Também estava no ato, a radical bolsonarista, Andrea Barth, que acabou entregando diversos comparsas de MS ao fazer um vídeo para sua rede social TikTok. Publicamos esse caso AQUI.

GOLPISTAS PENALIZADOS

No mesmo julgamento em que o STF sentenciou a dupla de MS, também condenou mais 39 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

A maioria dos réus foi sentenciada pela prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Três deles, presos antes das invasões, foram absolvidos dos crimes de dano e deterioração do patrimônio.

As penas foram fixadas em 16 anos e 6 meses de prisão, para 26 pessoas, em 13 anos e 6 meses de prisão, para 12 pessoas. Três réus, presos quando iam para a Praça dos Três Poderes, foram sentenciados a 11 anos e seis meses de prisão. Esses últimos foram absolvidos dos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio, pois não participaram das invasões.

Vinte e nove pessoas foram sentenciadas na sessão virtual concluída em 5/2. Outras 12 foram julgadas na sessão virtual encerrada em 9/2.

Confira abaixo a lista dos outros 39 sentenciados e as respectivas penas:

AP 1068 – Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva – 16 anos e seis meses AP 1084 – Francisca Hildete Ferreira – 13 anos e seis meses AP 1086 – Edilson Pereira da Silva – 16 anos e seis meses AP 1112 – Joanita de Almeida – 16 anos e seis meses AP 1115 – Matheus Fernandes Bomfim – 16 anos e seis meses AP 1119 – Matheus Dias Brasil – 16 anos e seis meses AP 1120 – Nelson Ferreira da Costa – 16 anos e seis meses AP 1131 – Josino Alves de Castro – 16 anos e seis meses AP 1133 – Sérgio Amaral Resende – 16 anos e seis meses AP 1138 – Maria Cristina Arellaro – 13 anos e seis meses AP 1139 – Sipriano Alves de Oliveira – 13 anos e seis meses AP 1143 – Ygor Soares da Rocha – 13 anos e seis meses AP 1148 – Paulo Cesar Rodrigues de Melo – 16 anos e seis meses AP 1151 – Josilaine Cristina Santana – 16 anos e seis meses AP 1158 – Jaqueline Konrad – 13 anos e seis meses AP 1168 – Ivanes Lamperti dos Santos – 13 anos e seis meses AP 1182 – Josiel Gomes de Macedo – 16 anos e seis meses AP 1259 – Jesse Lane Pereira Leite – 16 anos e seis meses AP 1264 – José Carlos Galanti – 16 anos e seis meses AP 1376 – Sandra Maria Menezes Chaves – 13 anos e seis meses AP 1382 – Cleodon Oliveira Costa – 13 anos e seis meses AP 1385 – Dirce Rogério – 16 anos e seis meses AP 1388 – Valéria Gomes Martins Villela Bonillo – 16 anos e seis meses AP 1395 – Josias Carneiro de Almeida – 16 anos e seis meses AP 1396 – Igilso Manoel de Lima – 16 anos e seis meses AP 1403 – Claudinei Pego da Silva – 16 anos e seis meses AP 1405 – Carlos Antonio Silva – 16 anos e seis meses AP 1057 – Clayton Costa Candido Nunes – 16 anos e seis meses AP 1142 – Tiago Mendes Romualdo – 13 anos e seis meses AP 1157 – Watlila Socrates Soares do Nascimento – 13 anos e seis meses AP 1175 – Leonardo Silva Alves Grangeiro – 13 anos e seis meses AP 1188 – Marcelo Cano – 16 anos e seis meses AP 1189 – Jorge Luiz dos Santos – 16 anos e seis meses AP 1417 – Juvenal Alves Correa de Albuquerque – 16 anos e seis meses AP 1421 – Gabriel Lucas Lott Pereira – 11 anos e seis meses AP 1488 – Robinson Luiz Filemon Pinto Junior – 16 anos e seis meses AP 1500 – Lucivaldo Pereira de Castro – 11 anos e seis meses AP 1501 – Marcos dos Santos Rabelo – 11 anos e seis meses AP 1504 – Manoel Messias Pereira Machado – 13 anos e seis meses

SALDO

Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) resultaram em 71 condenações.