Menina de 4 anos é encontrada morta em casa

A menina Helloeny Aguiar Costa, de 4 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava, no bairro Jardim Paulista, em Rondonópolis (MT), na tarde de 3ª feira (11.nov.25).

De acordo com boletim registrado na Polícia Civil, o caso é tratado como “morte a esclarecer”.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) informou que não havia sinais de agressão ou violência, indicando possível morte natural. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

A Prefeitura de Rondonópolis divulgou nota de pesar assinada pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL). Helloeny era aluna do 4º ano da Escola Municipal Mateus Vinícius Braz.

NOTA DA PREFEITURA

“Helloeny fará muita falta para todos que tiveram a alegria de conviver com ela no ambiente escolar. Sua partida deixa um vazio no coração de professores, colegas e de toda a comunidade escolar. Neste momento de dor, a Prefeitura se solidariza com familiares e amigos, desejando que encontrem conforto e serenidade para enfrentar sua partida.”