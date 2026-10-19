Entidades denunciam novo favorecimento da Meta a campanha de Flávio

O Sleeping Giants Brasil e a organização CTRL+Z apresentaram nesta 2ª.feira (19.out) novas evidências ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de tratamento desigual da Meta às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

As entidades apontam que ferramentas do Instagram e do WhatsApp favorecem a exposição do senador e associam o presidente a conteúdos depreciativos.

A denúncia foi publicada pela Folha de S.Paulo.

Em petição encaminhada ao ministro Marco Aurélio Bellizze, relator do caso no TSE, as organizações pedem que a empresa corrija as irregularidades em 24 horas. Também cobram explicações sobre os critérios utilizados pelas ferramentas de busca e inteligência artificial.

BUSCAS DESTACAM FLÁVIO BOLSONARO

Entre os exemplos apresentados está uma pesquisa por GIFs no WhatsApp com a palavra “brasil”. Segundo as entidades, o primeiro resultado foi uma imagem de Flávio Bolsonaro acompanhada do número de sua chapa e da identificação do candidato a vice-presidente.

O mesmo conteúdo apareceu em três contas diferentes. No Instagram, a pesquisa pelo mesmo termo também exibiu imagens do senador entre os primeiros resultados, enquanto Lula apareceu apenas por meio de uma referência escrita.

As organizações apontam que a diferença na exposição dos candidatos demonstra tratamento desigual nas ferramentas da empresa.

LULA É ASSOCIADO A CONTEÚDOS DEPRECIATIVOS

Outro exemplo envolve pesquisas por GIFs com a palavra “ladrão”. No WhatsApp, um dos resultados mostrava uma caricatura de Lula com uniforme listrado, além de uma imagem com a frase “Petismo é doença mental”.

No Instagram, a mesma busca apresentou um GIF com a inscrição “Vote 13”, número eleitoral associado ao PT.

As entidades também questionam as sugestões de hashtags. Na pesquisa pela palavra “lula”, a primeira opção apresentada foi “#lulaladrão”. Já na busca por “bolsonaro”, a hashtag crítica “#bolsonaronuncamais” apareceu entre as últimas sugestões.

Para as organizações, os resultados revelam diferenças na maneira como as plataformas organizam e apresentam referências políticas aos usuários.

META AI TAMBÉM É QUESTIONADA

A petição inclui testes realizados com a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial integrada ao WhatsApp.

Segundo as organizações, duas pessoas pediram ao sistema que escolhesse um número entre 1 e 25. Em uma resposta, a ferramenta indicou 13; na outra, 22, números associados às legendas de Lula e Flávio Bolsonaro.

As entidades cobram explicações sobre os parâmetros utilizados pela inteligência artificial e pedem transparência sobre o funcionamento do sistema.

TSE COBRA CUMPRIMENTO DE DECISÃO

O caso ocorre após decisões do TSE que determinaram à Meta a adoção de critérios iguais para as candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro.

Na 6ª.feira (16.out), o plenário do tribunal confirmou a determinação do relator. No domingo (18.out), Bellizze voltou a cobrar o cumprimento das medidas e concedeu novo prazo de 24 horas para a empresa apresentar comprovações.

A multa diária foi fixada em R$ 500 mil, com possibilidade de aumento para R$ 1 milhão caso persista o descumprimento das determinações judiciais.

Na nova petição, Sleeping Giants Brasil e CTRL+Z pedem a aplicação da penalidade e explicações sobre a ordem de exibição de imagens, as sugestões de hashtags e as respostas da Meta AI.

A Meta já havia negado favorecimento deliberado a candidaturas e atribuído problemas identificados anteriormente a falhas técnicas. Segundo a Folha de S.Paulo, a empresa não havia se manifestado sobre os novos registros até a publicação da reportagem.

ORGANIZAÇÕES CONVOCAM PROTESTO

A organização CTRL+Z lançou a campanha 'Meta, tira a mão da nossa eleição', com uma petição aberta à população para cobrar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

As duas entidades convocaram um protesto diante da sede da Meta, em São Paulo, nesta 2ª.feira (19.out), às 17h.

Com o lema “Meta tira a mão da nossa eleição”, o ato pretende cobrar transparência e providências sobre o funcionamento das ferramentas digitais durante a campanha presidencial. As organizações também pretendem entregar uma notificação à direção da empresa no Brasil.