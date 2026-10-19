Ex-vereador Elias Gazal Dib morre aos 78 anos

O ex-vereador de Campo Grande Elias Gazal Dib, de 78 anos, morreu nesta 2ª.feira (19.out), durante o retorno de uma viagem a Maceió (AL).

Advogado, Dib exerceu quatro mandatos consecutivos na Câmara Municipal, entre 1989 e 2004, pelo MDB, antigo PMDB.

Ele também foi chefe de gabinete da Prefeitura de Campo Grande durante a gestão do ex-prefeito Juvêncio César da Fonseca.

O sepultamento está previsto para as 16h desta 2ª.feira (19.out), no Cemitério Santo Antônio, no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

A Câmara Municipal de Campo Grande decretou luto de 3 dias por meio de uma nota de pesar. Eis: