Ex-vereador Elias Gazal Dib morre aos 78 anos

O ex-vereador de Campo Grande Elias Gazal Dib, de 78 anos, morreu nesta 2ª.feira (19.out), durante o retorno de uma viagem a Maceió (AL).
Advogado, Dib exerceu quatro mandatos consecutivos na Câmara Municipal, entre 1989 e 2004, pelo MDB, antigo PMDB.
Ele também foi chefe de gabinete da Prefeitura de Campo Grande durante a gestão do ex-prefeito Juvêncio César da Fonseca.
O sepultamento está previsto para as 16h desta 2ª.feira (19.out), no Cemitério Santo Antônio, no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande.
A Câmara Municipal de Campo Grande decretou luto de 3 dias por meio de uma nota de pesar. Eis:
A Câmara Municipal de Campo Grande lamenta o falecimento do ex-vereador Elias Gazal Dib, aos 78 anos ocorrido na madrugada desta segunda-feira, dia 19. Elias Dib foi vereador da Capital por quatro mandatos, de 1989 a 2004, sendo sempre filiado ao MDB.
Elias Gazal Dib era formado em Psicologia. Além da atuação no Legislativo Municipal, também já presidiu a Santa Casa de Campo Grande. Ele faleceu enquanto dormia nesta madrugada, em Campo Grande. Teve dois filhos, Pedro e Felipe.
O velório acontece das 10h às 15h na Capela Monte Fuji, na Rua 13 de Maio, 4217. Já o sepultamento acontece às 15h30, no Cemitério Santo Antônio.
Neste momento de dor, a Câmara Municipal, em nome de seu presidente vereador Epaminondas Neto, o Papy, e demais vereadores, se solidariza com familiares, amigos e demais entes queridos, desejando força e conforto para superar esta difícil perda. Pelo falecimento e em sinal de pesar, fica declarado Luto Oficial por três dias, conservando-se a bandeira hasteada a meio-mastro.