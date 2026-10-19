Deputado do PL dispara arma e atinge apresentador em SP

O apresentador Fred Bruno, do Globo Esporte SP, foi atingido no pé por um disparo da arma do deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), durante uma confusão em um bar no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta 2ª.feira (19.out).

Fred relatou que ouviu o tiro e sentiu o impacto. O disparo atingiu o tênis, rasgou o calçado e provocou inchaço no pé.

“Ouvi o disparo e senti um impacto muito grande no meu pé. Começou a latejar e queimar e não entendi o que tinha acontecido. Estou bem, mas é um problema muito sério. Poderia ter acontecido algo muito pior ali comigo ou qualquer outra pessoa”, disse o apresentador.

Por causa do ocorrido, Fred não apresentou o Globo Esporte nesta 2ª.feira. A previsão era de retorno ao programa na 3ª.feira (20.out).

DEPUTADO FOI PRESO

Marcelo Aguiar foi levado ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, após a confusão. A arma foi apreendida para perícia. Depois de prestar depoimento, ele foi liberado.

O deputado estava embriagado abordando mulheres no estabelecimento e tocando nelas. A situação teria provocado uma discussão com outros frequentadores.

Ainda conforme os relatos, Aguiar caiu durante a confusão, momento em que a arma disparou. As circunstâncias do tiro serão apuradas.

A assessoria do parlamentar negou que ele tenha sido preso. Em nota, afirmou que Aguiar estava sob efeito de medicamentos fortes, que teriam provocado uma reação adversa, e que ele acabou envolvido em uma discussão.

O deputado declarou que está em casa, passaria por consulta médica e confia no esclarecimento dos fatos pela Justiça.

CARRO USAVA PLACA OFICIAL

Outro ponto levantado pela reportagem é o uso de uma placa oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em um carro utilizado pelo deputado. O veículo não consta na relação oficial de automóveis vinculados ao parlamentar.

Marcelo Aguiar recebeu 37.585 votos nas eleições de 2026, mas não foi reeleito. Ele ficou como suplente para a próxima legislatura.