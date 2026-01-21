Morre aos 85 anos Dona Beca, mãe do deputado federal Vander Loubet

Aparecida dos Santos Loubet, a Dona Beca, morreu aos 83 anos nesta 4ª feira (21.jan.26), em Campo Grande (MS).

Beca é mãe do deputado federal e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Vander Loubet.

A informação foi comunicada pelo próprio parlamentar por meio de nota (a íntegra).

"Comunico o falecimento da minha mãe, Dona Aparecida dos Santos Loubet, conhecida como Dona Beca, ocorrido hoje, em Campo Grande. O corpo será trasladado para Porto Murtinho, cidade onde residia, onde acontecerá o velório. Fica o amor, a memória e uma saudade que já é imensa", declarou.

A morte de Dona Aparecida gerou manifestações de pesar de diretórios do Partido dos Trabalhadores de diversas cidades. Em nota, o Diretório Municipal do PT de Três Lagoas expressou solidariedade à família:

"O Diretório Municipal do PT de Três Lagoas/MS manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Dona Aparecida (Tia Beca), mãe do deputado federal e presidente estadual do PT, Vander Loubet. Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor".

Amigos, lideranças políticas e militantes também prestaram homenagens nas redes sociais. O amigo pessoal e aliado político de Vander, o vereador Landmark publicou uma nota se solidarizando ao companheiro de luta:

O pai de Vander também já é falecido, o Sr. Bernardo Loubet, morreu no final da noite da 5ª feira (9.set.2021), aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. Eis uma foto da família Loubet:

Vander e os dois irmãos em um registro com os pais, já falecidos. Foto: Arquivo

No final de 2021, Bernardo e Dona Beca comemorariam 61 anos de casados. Além do caçula Vander Loubet, eles deixam os filhos Darley e Elizabeth.