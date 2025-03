TRANSPARÊNCIA MPF orienta processo contra prefeitos de MS por omissão no uso de emendas Pix As cidades citadas são Vicentina, Inocência, Aparecida do Taboado, Corumbá, Campo Grande e Dourados

Por TERO QUEIROZ 13/03/25 às 16H54 atualizado em 13/03/25 às 17H02