MPMS mira contratos milionários entre a Fiems e empresa 'com sede em casa fechada'

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar supostas irregularidades em contratos firmados pela Federação das Indústrias do Estado (Fiems). O foco da apuração recai sobre acordos que ultrapassam R$ 1,5 milhão com duas empresas de Campo Grande que dividem o mesmo quadro societário.

O inquérito civil foi instaurado no início de fevereiro e tramita sob sigilo na 31ª Promotoria de Justiça, sob a responsabilidade do promotor Humberto Lapa Ferri. A entidade contratante é comandada pelo empresário Sérgio Longen.

Uma das fornecedoras investigadas é a Multifer (registrada sob o nome Souza Alves & Cia Ltda.). Em consulta aos dados abertos da Receita Federal, a matriz da empresa, que possui capital social de R$ 300 mil, está registrada em um endereço no bairro Vila Planalto.

No entanto, o local funciona em um imóvel com características estritamente residenciais. Não há placas, fachadas ou qualquer identificação visual que indique a operação de um comércio de ferragens. O espaço permanece fechado e é habitado apenas por um cachorro no quintal. A empresa possui ainda um segundo CNPJ, registrado como filial, no Centro da capital.

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS

A apuração do MPMS cruza os dados da Multifer com a Inovaseg Comercial de Equipamentos e Serviços Ltda. Ambas têm como atividade principal o comércio de ferramentas e pertencem aos mesmos donos: Evanildo Albuquerque da Rosa e Diogo de Souza Alves.

De acordo com o portal da transparência do Sistema Fiems, as empresas garantiram três contratos entre 2022 e 2023.

O primeiro foi assinado pela Multifer em julho de 2022, visando o fornecimento de materiais elétricos. O montante chegou a R$ 641.978,17, valor que já engloba um aditivo de R$ 127,1 mil autorizado pela Fiems.

Em dezembro do mesmo ano, a mesma empresa fechou um novo acordo, desta vez de R$ 455.965,90, para entregar equipamentos de proteção individual (EPIs).

O terceiro contrato ocorreu em outubro de 2023. A Inovaseg assinou um acordo de R$ 405 mil para fornecer materiais elétricos ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), instituição vinculada à Fiems.

NEGÓCIOS PARALELOS

As investigações também mapearam as ramificações empresariais dos investigados. Diogo Alves, um dos sócios, é proprietário da Agropecuária DJD, localizada no município de Rochedo.

A fazenda é focada no cultivo de milho e na criação de bovinos e suínos. Documentos do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) mostram que, em 2023, a empresa obteve autorização para captação de água subterrânea visando a hidratação de um plantel de 6.500 porcos. Não há registros de contratos públicos vinculados a este CNPJ rural.

Até o momento da publicação, nem os empresários citados, nem a assessoria da Fiems, emitiram posicionamento oficial sobre as investigações do Ministério Público.

