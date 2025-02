'O PT ainda está aqui', diz o presidente Lula nos 45 anos do partido

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou neste dia 22 de fevereiro a resiliência do Partido dos Trabalhadores (PT) no cenário político brasileiro, durante evento realizado no Rio de Janeiro em celebração aos 45 anos de fundação da legenda.

Esse é o terceiro dia de celebrações do aniversário no Armazém 3 do Pier Mauá, no centro da capital fluminense. Ao lado de Lula, no palco esteve a presidenta nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, o presidente da Fundação Perseu Abramo (FPA), Paulo Okamotto, além de membros do governo, parlamentares petistas e outros correligionários do presidente.

Em seu discurso, o presidente Lula fez uma referência ao título do filme "Ainda Estou Aqui", que concorre ao Oscar e trouxe à atriz Fernanda Torres o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro. “Eu não posso deixar de fazer referência ao bom momento do cinema nacional e dizer: nós, o PT, ainda estamos aqui”, afirmou, sob aplausos.

O presidente reafirmou o compromisso do partido com a transformação social e com as pautas que historicamente nortearam sua trajetória. A fala de Lula ressaltou, além da celebração do PT, o bom momento vivido pela cultura no Brasil, com ênfase no crescimento do setor audiovisual.

Lula ainda destacou que, em 2023 e 2024, foram empenhados R$ 5,6 bilhões no setor cultural, com um impacto direto no fortalecimento do cinema nacional. Em 2024, o país superou a marca de 3.500 novas salas de cinema, o maior número da história, fruto da reativação do Fundo Setorial do Audiovisual. Para o presidente, esses números refletem uma retomada do Brasil como potência cultural no cenário mundial.

O evento contou com a presença de figuras políticas, militantes e membros históricos do PT, que comemoraram os avanços e as conquistas do partido ao longo de sua jornada. No entanto, também se destacaram discussões sobre os desafios que o partido ainda enfrenta no atual cenário político brasileiro, num momento de polarização e de intensas disputas eleitorais.

Ao mencionar o impacto da cultura no Brasil, o presidente destacou que a arte e o cinema são fundamentais para a expressão da identidade e das lutas do povo brasileiro.

Apesar do momento difícil pelo qual atravessa a democracia brasileira sob ataques da extrema direita apaixonada por ditadura, o presidente pediu esperança aos trabalhadores e às trabalhadoras. “O PT nasceu para ser diferente, mas não se trata de propor uma volta ao passado. O Brasil e o mundo mudaram muito nos últimos anos, e o PT precisa estar conectado com o futuro. E o futuro tem enormes desafios”, reconheceu.

O líder brasileiro completou: “Não precisamos temer o futuro. Precisamos, ao contrário, ajudar a construir um futuro melhor para o Brasil e para o povo brasileiro. Provando que, mesmo em um mundo cada vez mais digitalizado, o Brasil vai sempre superar a mentira, o amor vencer o ódio e a esperança vai ser maior que o medo. É esse país que nós precisamos construir”, convocou Lula. “O Brasil é grande demais para ser pequeno diante de qualquer país, por maior que ele seja”.