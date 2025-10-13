Odair morre após colisão com carro de aplicativo na BR-163

Odair José da Silva, de 50 anos, morreu na madrugada desta 2ª feira (13.out.25) em um acidente na BR-163, em Dourados (MS).

Ele dirigia um Chevrolet Celta que colidiu com a roda traseira de um Fiat Palio.

O acidente ocorreu no trecho entre o Trevo da Bandeira e o Parque de Exposições, próximo ao acesso ao bairro Parque das Nações II.

O Palio era usado como carro de aplicativo e levava duas mulheres e duas crianças.

Após a batida, o Palio saiu da pista e parou no canteiro central.

O Celta capotou e parou em uma área de vegetação ao lado da rodovia.

Odair foi socorrido no local pelo Samu e intubado.

Durante o trajeto até o hospital, ele teve paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

Um amigo que estava com ele no carro teve apenas ferimentos leves.

Uma das passageiras do Palio, Flávia Amanda, ficou gravemente ferida.

Ela foi levada ao Hospital da Vida, onde permanece internada.

As demais pessoas no Palio, incluindo as crianças, não tiveram ferimentos graves.

O motorista do aplicativo não se feriu.

A PRF e a concessionária da rodovia atenderam a ocorrência.

O caso será investigado pelas autoridades competentes.