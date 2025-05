Pablo Marçal vira réu por colocar 32 pessoas em risco no Pico dos Marins

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o influenciador Pablo Marçal (PRTB) por expor a vida de 32 pessoas a risco durante uma expedição ao Pico dos Marins, em Piquete (SP), em janeiro de 2022.

A decisão foi assinada nesta 3ª feira (20.mai.25) pela juíza Rafaela D’Assumpção Cardoso Glioche.

Segundo ela, a investigação policial apresenta provas suficientes para abrir o processo criminal.

Entre os principais elementos apontados estão a escalada feita fora da temporada apropriada, em meio a forte neblina, chuva, ventos de até 100 km/h e sem equipamentos adequados ou guias experientes.

Marçal foi denunciado 32 vezes com base no artigo 132 do Código Penal, que trata de colocar em risco a vida ou a saúde de outra pessoa.

O Ministério Público chegou a propor um acordo com pagamento de R$ 272 mil, mas a defesa do influenciador não se manifestou nos autos. Com isso, a juíza decidiu dar andamento ao processo.

De acordo com o MP, Marçal ignorou alertas de guias experientes e incentivou os participantes a seguirem até o cume do pico, mesmo com o agravamento do clima.

A denúncia destaca que ele chamou um dos guias de “covarde” ao ser alertado sobre os riscos, e teria motivado os seguidores com discursos sobre superação e prosperidade pessoal.

Durante a expedição, o grupo enfrentou chuvas fortes, baixa visibilidade e frio intenso. Parte dos participantes desistiu, mas 32 pessoas continuaram e acabaram precisando de resgate.

O Corpo de Bombeiros iniciou buscas na madrugada de 5 de janeiro. Após horas de caminhada, localizou os grupos dispersos, em estado de exaustão e com roupas molhadas.

Os bombeiros criticaram duramente a atitude de Marçal.

Segundo o capitão Paulo Roberto Reis, que comandou o resgate, foi uma das ações “mais irresponsáveis” já registradas no Pico dos Marins.

O Pico dos Marins, com 2,4 mil metros de altitude, é conhecido por suas trilhas desafiadoras e clima instável. A recomendação é que seja visitado apenas com guias e durante a estação seca.

A defesa de Pablo Marçal ainda não se manifestou após a decisão. Quando a denúncia foi feita, seus advogados alegaram que ela não tinha fundamentos.

Agora, com a ação aceita, o influenciador terá 10 dias para apresentar defesa, indicar provas e testemunhas. O processo segue na Justiça paulista.