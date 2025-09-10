MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
10 de setembro de 2025
Campo Grande 26ºC

NÚCLEO CRUCIAL

"Paladino da Lava Jato", Fux vota para anular processo contra golpistas

Ministro já exaltou publicamente os métodos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol

Ministro Luiz Fux na primeira turma no julgamento da trama golpista Foto: José Cruz/Agência BrasilMinistro Luiz Fux na primeira turma no julgamento da trama golpista Foto: José Cruz/Agência Brasil
A- A+

Em pleno julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos por tentativa de golpe de Estado, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, decidiu remar contra a corrente. Em voto proferido nesta quarta-feira (10.set.2025), Fux abriu divergência e defendeu a anulação do processo, alegando que os réus não têm prerrogativa de foro e, portanto, o STF não seria competente para julgá-los.

O argumento técnico é conhecido – e, em muitos casos, legítimo. O que causa estranheza, no entanto, é a reincidência com que Fux parece invocar garantias processuais apenas quando réus ligados à extrema direita estão no centro do tribunal. Para quem acompanhou sua trajetória durante os anos de glória da Operação Lava Jato, o contraste é inevitável.

Fux, que já exaltou publicamente os métodos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol – ainda que muitos deles hoje estejam sob forte crítica jurídica – agora se apresenta como defensor zeloso do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade judicial. A mudança de tom, embora legítima, não deixa de levantar questionamentos sobre coerência e timing.

Durante o voto, Fux criticou o julgamento pela 1ª Turma, alegando que decisões de tamanha gravidade deveriam ser conduzidas pelo Plenário, com os 11 ministros. A observação, embora válida, chega tarde, considerando que o processo já avançou substancialmente. E mais: o ministro já havia sinalizado essa divergência em março, mas preferiu reforçá-la agora, no momento em que os votos pela condenação começam a se consolidar.

Na crítica à condução do processo, Fux classificou como “tsunami de dados” o volume de provas disponibilizadas às defesas. Argumentou que houve cerceamento por falta de tempo hábil para análise – ainda que os advogados dos réus tenham tido acesso a todas as informações antes das audiências. A preocupação com as garantias processuais é legítima. Mas seria desejável que fosse aplicada com o mesmo rigor e sensibilidade em processos anteriores, onde excessos e vazamentos foram tratados como métodos de investigação, não como violações de direitos.

Ao defender a nulidade dos atos e o deslocamento da ação para outra instância, Fux também reafirmou que os réus perderam seus cargos antes da apresentação da denúncia – o que, segundo ele, tornaria a competência do STF inválida. O argumento, no entanto, contraria entendimentos recentes da própria Corte, segundo os quais a apuração de crimes conexos a autoridades com foro pode se manter sob sua jurisdição.

Vale lembrar que entre os réus estão militares de alta patente, ex-ministros e o próprio ex-presidente da República – acusados de formar um núcleo político e operacional para fragilizar as instituições e tentar romper com a ordem democrática. O voto de Fux, embora revestido de legalismo, termina por favorecer justamente aqueles que atuaram contra o Estado de Direito.

A lembrança do passado é inevitável: Fux foi um dos ministros mais próximos – em termos públicos e simbólicos – da Lava Jato. Recebeu de braços abertos os expoentes da operação, elogiou sua atuação e não fez questão de esconder sua sintonia com a agenda de “combate à corrupção” capitaneada por figuras hoje profundamente associadas ao bolsonarismo.

É nesse contexto que seu voto ganha dimensão política. Não por violar a legalidade – mas por sinalizar afinidades históricas e, talvez, um desconforto diante do caminho que o Supremo vem trilhando para responsabilizar os articuladores golpistas, cabeças do 8 de janeiro.

Ao fim, Luiz Fux reafirmou sua leitura própria da Constituição – uma leitura tecnicamente fundamentada, mas que, na prática, converge com os interesses de um campo político que passou os últimos anos tensionando as instituições. E isso, num julgamento sobre um golpe de Estado, não é um detalhe técnico. É uma escolha com peso histórico.

 

Reportar Erro
MS Noticias no Google News