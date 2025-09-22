MS Notícias

22 de setembro de 2025
PEC da Blindagem ameaça justiça e põe democracia em risco, alerta Landmark

Vereador participou de ato com lideranças do PT no domingo

O vereador Landmark Rios (PT) participou no domingo (21.set.25), no centro de Campo Grande, de um ato contra a chamada PEC da Blindagem e contra o projeto que propõe anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A manifestação reuniu lideranças políticas, como o recém-filiado Fábio Trad, além de militantes de partidos, movimentos sociais e cidadãos que saíram em passeata pelas ruas centrais da cidade em defesa da democracia.

A PEC da Blindagem, já aprovada na Câmara, propõe restringir a abertura de processos contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal (STF), exigindo autorização prévia do Congresso. Já o projeto de anistia, que teve sua urgência aprovada, busca perdoar os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro, o que críticos consideram um grave retrocesso democrático.

Durante o ato, Landmark destacou que a mobilização é fundamental para barrar propostas que ameaçam o Estado de Direito. “A democracia não se preserva por silêncio. A PEC da Blindagem enfraquece a justiça, e a anistia apaga responsabilidades. Estamos aqui para dizer que ninguém pode estar acima da lei e que vamos lutar para que a democracia seja respeitada”, afirmou o vereador.

A manifestação foi pacífica e seguiu acompanhada pela Polícia Militar, integrando uma mobilização nacional que ocorreu em dezenas de cidades brasileiras.

