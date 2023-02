Pela 1ª vez, Governador se reúne com a Bancada Federal de MS

Eduardo Riedel (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul está em reunião, pela 1ª vez com a Bancada Federal do estado, nesta 6ª.feira (17.fev.23). O encontro ocorre com portas fechadas à imprensa.

Integram a reunião também o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP) e os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (União Brasil). Além dos deputados federais Vander Loubet e Camila Jara, ambos do PT, Geraldo Resende, Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, todos do PSDB, Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira do PL. Esses 2 últimos são bolsonaristas e apoiaram a candidatura de Capitão Contar (PRTB).

Segundo apurado pela equipe de reportagem, a reunião deve alinhar estratégias com a bancada para obter recursos para ações que são prioridades para Mato Grosso do Sul.

Mostramos recentemente aqui no MS Notícias que Riedel obteve aceno positivo de investimentos que chegaram a R$ 1 bilhão que serão destinados pelo governo Lula (PT) à empreendimentos públicos sul-mato-grossenses.