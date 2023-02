Campeão de mandatos, Vander é eleito coordenador da bancada federal de MS

Vander Loubet (PT), que foi empossado ontem (1.fev.23), para seu 6ª mandato consecutivo de deputado federal, foi eleito por unanimidade coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília na manhã de 5ª.feira (2.fev.23). Ele seguirá comando da bancada até 2025.

Os parlamentares se reuniram no gabinete do senador Nelsinho Trad (PSD) para votar e dos 11 deputados federais e senadores que integram a bancada de MS, apenas o deputado federal radical de extrema direita Luiz Ovando (PP) e o tucano Beto Pereira não compareceram.

O Estado elegeu em outubro de 2020 oito deputados federais. Desses, estavam na reunião: Dagoberto Nogueira (PSDB), Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) — esses dois últimos são bolsonaristas radicais. Apesar disso, Vander garantiu aos deputados bolsonaristas que eles serão tratados com muito respeito e atenção. Num vídeo enviado ao MS Notícias, Vander aparece explicando para Pollon como funciona a questão do orçamento. Eis:

Também estavam na reunião de escolha de Vander, os três Senadores de MS: Tereza Cristina (PP), que tem mandato de 2023 a 2031, Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (UB) que seguem nos mandatos até 2027.

"É com imensa alegria e responsabilidade que assumo a coordenação da bancada federal de Mato Grosso do Sul em Brasília. Fui escolhido por unanimidade pelos meus colegas para exercer o cargo durante dois anos.

Irei trabalhar na intermediação entre a bancada com o governo estadual e, principalmente, com o presidente Lula. Um dos principais objetivos é levar mais recursos e projetos para o nosso estado. Durante a reunião foram feitos encaminhamentos que levarei ao presidente, ministros e dirigentes", escreveu Vander em sua rede social nesta manhã.

A escolha de Vander é natural, tendo em vista que o deputado detém a maior experiência à frente do cargo e também é uma figura bastante próxima do presidente Lula.