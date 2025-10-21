Pela 1ª vez na história, acadêmica de MS vence prêmio do melhor TCC do Brasil

A engenheira de produção Larissa Carvalho Nunes, formada pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), foi a vencedora do Prêmio Luiz Antônio Meirelles, que reconhece o melhor Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Brasil na área de Engenharia de Produção. O reconhecimento foi concedido pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO), durante o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) 2025, considerado o maior congresso da área na América Latina.

O trabalho premiado, intitulado “Rastreabilidade de produtos alimentícios: entendendo o comportamento do consumidor através da Modelagem de Equações Estruturais”, foi orientado pelo professor doutor Lucas Deliberador e aborda a percepção do consumidor em relação à rastreabilidade de alimentos. A pesquisa utiliza técnicas estatísticas para analisar como esse fator pode influenciar decisões de compra e segurança no consumo.

Larissa foi selecionada entre os três finalistas do país e apresentou seu trabalho para uma banca avaliadora composta por doutores. Após a apresentação, conquistou o primeiro lugar.

Acadêmica da UFGD concorreu com projetos de Alagoas e do Rio de Janeiro. Foto: Card publicado no Facebook da ABEPRO

Segundo anunciado, esta é a 1ª vez na história que um TCC de uma universidade sul-mato-grossense recebe a premiação.

Em entrevista ao MS Notícias, a engenheira apontou que o reconhecimento é resultado de dedicação acadêmica. “Receber esse prêmio foi um momento de muita emoção e realização. É o reconhecimento de um trabalho que exigiu muito estudo, dedicação e persistência. Saber que uma pesquisa desenvolvida na UFGD ganhou destaque nacional me enche de orgulho e reforça a importância da ciência produzida nas universidades públicas. Esse resultado mostra que, com comprometimento e uma boa orientação, é possível alcançar grandes conquistas independentemente de onde a gente esteja”, afirmou Larissa.

Larissa se disse orgulhosa da conquista, resultado de muita dedicação. Foto: Arquivo pessoal

De acordo com a autora, a escolha do tema surgiu durante uma iniciação científica ainda na graduação. “O tema surgiu de uma iniciação científica proposta pelo meu orientador e, com o tempo, evoluiu para o TCC. A rastreabilidade me chamou a atenção por envolver áreas que conversam muito com a Engenharia de Produção como tecnologia, comportamento e sustentabilidade e por ter impacto direto na segurança e na confiança do consumidor”, explicou.

Com a recente repercussão de casos de contaminação de bebidas por metanol no Brasil, Larissa avaliou que o tema da rastreabilidade se mostra ainda mais atual. “A rastreabilidade permite identificar rapidamente a origem de um problema e retirar produtos do mercado com segurança. Quando o consumidor valoriza essa transparência, as empresas passam a adotar práticas mais seguras, ajudando a evitar casos graves de contaminação”, afirmou.

O professor orientador do trabalho, Lucas Deliberador, destacou a importância da orientação acadêmica no desenvolvimento de pesquisas com base científica e aplicação prática. “A orientação é fundamental para guiar o aluno na construção de uma pesquisa de qualidade, com base científica e relevância prática. Ela não apenas aprimora o trabalho, mas também abre portas para que o estudante participe de eventos de grande prestígio e conquiste reconhecimento nacional”, comentou.

Larissa no momento em que foi anunciada vencedora do 'melhor TCC do Brasil'. Foto: Reprodução

Na análise do docente, a contribuição do estudo é relevante para o setor alimentício, especialmente em momentos de discussão sobre segurança e transparência na cadeia produtiva. “O trabalho da Larissa traz uma contribuição importante ao mostrar como o comportamento do consumidor se relaciona com a rastreabilidade e a segurança dos alimentos. Em um momento em que o país discute amplamente casos de contaminação e a necessidade de maior transparência em sistemas alimentares, a pesquisa ajuda a compreender como fortalecer a confiança do consumidor e incentivar práticas mais responsáveis no setor”, disse.

Sobre os desafios enfrentados por estudantes que buscam desenvolver pesquisas aplicadas, o professor mencionou a complexidade do processo. “Os principais desafios envolvem conectar a teoria à prática, coletar dados com rigor científico e qualidade, e lidar com as limitações inerentes a qualquer pesquisa. Na Engenharia de Produção, trabalhamos muito essa integração entre o conhecimento técnico e a aplicação prática, o que exige do estudante disciplina, curiosidade científica e capacidade de interpretar resultados de forma crítica e aplicada”, afirmou.

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do curso de Engenharia de Produção da UFGD e contou com apoio de programas de iniciação científica da instituição.

Ainda conforme o professor doutor Lucas, a conquista acentua o papel das instituições públicas na produção de conhecimento com potencial de impacto social e econômico.