Pela 2Âª vez consecutiva, Vander Loubet Ã© o melhor deputado sul-mato-grossense

Uma pesquisa realizada entre os dias 6 e 15 de março deste ano, pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul, revelou que o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) é, pela segunda vez consecutiva, o parlamentar mais bem avaliado da população sul-mato-grossense.

De acordo com o levantamento, Vander Loubet conquistou 14,4% da preferência dos entrevistados. Em seguida, aparecem os deputados Beto Pereira (PSDB-MS), com 12,3%, e Geraldo Resende (PSDB-MS), com 10%. Outros nomes como Rodolfo Nogueira (PL-MS), Marcos Pollon (PL-MS), Camila Jara (PT-MS), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) e Dr. Luiz Ovando (PP-MS) obtiveram, respectivamente, 8%, 7,3%, 6,6%, 3,2% e 2,4% das intenções de voto. Um expressivo número de 35,8% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder.

O deputado, que já ocupa seu sexto mandato consecutivo, acredita que os resultados da pesquisa são um reflexo direto do trabalho realizado ao longo de sua trajetória política. “Eu sempre digo que na primeira eleição as pessoas dão um voto de confiança, mas, depois, o que conta é o trabalho. Esse é o nosso sexto mandato consecutivo, o que permitiu que a gente construísse uma grande folha de serviços prestados ao estado e aos municípios. Por isso, acredito que o resultado da pesquisa seja reflexo desse trabalho”, afirma Vander Loubet.

O levantamento foi encomendado pela rede de rádios Top FM e contou com uma amostra de 3 mil entrevistados com 16 anos ou mais, moradores de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. A margem de erro da pesquisa é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

As cidades abrangidas pela pesquisa incluem Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Corumbá, Naviraí, Aquidauana, Nova Andradina, Sidrolândia, Paranaíba, Maracaju, Coxim, entre outras.

A liderança de Vander Loubet na pesquisa reflete a aprovação do seu trabalho político e a importância do seu compromisso contínuo com as demandas da população do estado.