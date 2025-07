Pesquisa confirma Azambuja na frente e Vander crescendo como opção de segundo voto

Realizada de 04 a 12 deste mês, ouvindo três mil eleitores de 30 municípios, a terceira pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência para apurar as intenções de voto ao Senado traz dados que confirmam posições de um lado e mudanças em outro. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de 1,8 ponto percentual.

As pontuações mais significativas mostram que a pré-candidatura do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) segue liderando a corrida para uma das duas vagas no Senado e a segunda posição deixa de ser de domínio largo e exclusivo do senador Nelsinho Trad (PSD). Ele passa a ser perseguido mais de perto pelo deputado federal Vander Loubet (PT), sobretudo como opção de segundo voto.

O crescimento de Vander Loubet reforça as projeções delineadas nos levantamentos anteriores, principalmente se forem considerados dois fatores: a cristalização do voto orgânico, qualidade diferenciada no PT, e a crescente recuperação de Lula na aprovação de governo, nas intenções de voto e avaliação de popularidade. O próprio deputado já havia feito esse desenho, quando o Ranking Brasil divulgou a primeira pesquisa.

SEM UNIDADE

O maior desafio às candidaturas de Azambuja e Nelsinho – muito mais do senador, que buscará a reeleição – é algo que parece improvável por enquanto: a unificação dos conservadores. Este bloco ideológico até agora não foi capaz de congregar num mesmo rumo os setores de centro, direita e extrema-direita que compõem a agremiação.

A direita vem caminhando dividida, marcada pelo radicalismo de influentes lideranças que não se suportam, como ficou demonstrado nas recentes eleições. Em 2022, nos dois turnos da disputa pelo governo do Estado, as candidaturas de Eduardo Riedel (PSDB) e do Capitão Contar (PRTB) atraíram em peso o eleitorado da direita, cristalizando a divisão que se alongou até às eleições municipais de 2024, em Campo Grande. Eram três as principais candidaturas conservadoras: os tucanos com Beto Pereira, o PP com Adriane Lopes e o União Brasil, de centro-direita, com Rose Modesto.

Até aqueles momentos, Azambuja e Nelsinho conseguiam flutuar confortavelmente entre as forças conservadoras. Hoje, no entanto, o panorama começa a ganhar outros tons, e bem cinzentos. Com o inferno astral em que caiu a direita, golpeada pelo iminente tombo jurídico e moral do bolsonarismo, e pelo desgaste batendo às portas do provável sucessor, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), os impactos estaduais serão compulsórios e corrosivos.

Daí porque nem mesmo Azambuja vai conservar a tranquilidade que vinha exibindo ao comentar o provável ingresso no PL, apadrinhado por Jair Bolsonaro. Igualmente, Nelsinho Trad necessitará, como nunca, da máxima concentração dos votos conservadores a seu favor. Ambos, no entanto, estão perdendo as mínimas chances de lastros eleitorais que poderiam ter com eleitores de centro e até direitistas que não engolem a hecatombe moral e política de Bolsonaro e do bolsonarismo.

POSTURA PATRIÓTICA

Enquanto isso, vai ficando mais visível dia a dia que a roupagem e o conteúdo do autêntico patriotismo cabem como uma luva em Luiz Inácio Lula da Silva. A população passa a reconhecer, maciçamente, sua postura enérgica e altiva diante das bravatas e das tentativas do presidente norte-americano Donald Trump de fazer do Brasil um quintal e dos brasileiros um bando de gente domesticada, medrosa e subserviente.

Não por acaso, os primeiros levantamentos medidos sob o "efeito Trump" confirmam: Lula retoma, com vigor, os altos índices de apoio popular. E com ele, as pré-candidaturas que têm o seu apoio passam a ampliar o raio de articulações para ganhar capilaridade política a um ano das eleições. Para o PT sul-mato-grossense, Vander Loubet caminha no eixo desta realidade.

OS NÚMEROS

Com aumento de preferência nos diferentes cenários que o instituto apresentou aos eleitores, Vander aparece em um deles, o do segundo voto, com expressivo crescimento em relação às duas consultas anteriores. Embora Nelsinho se mantenha na liderança, com 15,2%, Vander já aparece com 10,6%, à frente de Gerson (10%), Azambuja (8,5%), Capitão Contar (3,3%), Simone Tebet (3%), Soraya Thronicke (2,6%), Marcos Pollon (2%) e Gianni Nogueira (1,8%), sendo que 43% não sabem, não responderam, não votariam em nenhum deles ou votariam em branco.

Na comparação com a pesquisa anterior, Vander Loubet tinha 4,6%. Agora, mais que dobrou as intenções de voto em seu nome. Vale pontuar que ele está no sexto mandato de deputado federal, tem apoio do presidente Lula para sua candidatura e é um dos principais colaboradores do governo do tucano Eduardo Riedel.