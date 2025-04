Prefeito blogueiro de Sorocaba é alvo da PF por desvios na saúde

A Polícia Federal deflagrou nesta 5ª feira (10.abril.25) a Operação Copia e Cola, que investiga uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos da saúde no município de Sorocaba (SP). Um dos principais alvos da ação é o prefeito da cidade, Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como “prefeito blogueiro” pela atuação ativa nas redes sociais.

A operação apura fraudes na contratação de uma Organização Social (OS) para a gestão de unidades de saúde. As investigações tiveram início em 2022 e identificaram, além de supostos desvios de verbas, indícios de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e compra e venda de imóveis.

Apesar do início das investigações ter ocorrido há dois anos, aliados do prefeito alegam que a operação teria motivação política. Manga vem aparecendo com destaque em pesquisas eleitorais, inclusive como possível pré-candidato à Presidência da República ou ao governo de São Paulo em 2026.

“Sabe o que acharam aqui na minha casa? Nutella e o Pokémon que o meu filho brinca… e bolo de cenoura. Levaram meu carro, telefone, mas não acharam nada. Você vê que é uma ação política para levar exposição na mídia”, declarou o prefeito à CNN.

A PF cumpriu 28 mandados de busca e apreensão em cidades paulistas como Sorocaba, São Paulo, Osasco, Santos e São Bernardo do Campo, além de um mandado em Vitória da Conquista (BA). A ação envolveu mais de 100 policiais federais.

Além das buscas, a Justiça autorizou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 20 milhões e proibiu a OS investigada de firmar novos contratos com o poder público.

Os envolvidos poderão responder por diversos crimes, incluindo corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato, contratação ilegal e frustração de licitação. As investigações seguem em andamento.