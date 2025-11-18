MS Notícias

INFRAESTRUTURA

Prefeitura libera R$ 10 milhões para retomada emergencial do tapa-buracos

O anúncio foi feito pela secretária municipal de Finanças, Márcia Hokama

Prefeitura anuncia investimento para tapa-buracos. Foto: PMCGPrefeitura anuncia investimento para tapa-buracos. Foto: PMCG
A Prefeitura de Campo Grande confirmou a liberação de cerca de R$ 10 milhões para reativar, a partir desta 4ª feira (19.nov.25), o serviço emergencial de tapa-buracos na cidade.

O anúncio foi feito pela secretária municipal de Finanças, Márcia Hokama, durante apresentação do balanço fiscal da administração aos vereadores, nesta 3ª feira (18.nov.25).

Segundo a secretária, o recurso será usado para iniciar o pagamento das seis empresas responsáveis pela manutenção das vias.

Os repasses estavam em atraso e haviam provocado a interrupção dos trabalhos nas últimas semanas.

Em reunião secretária anuncia retomada dos serviços de tapa-buracos.Em reunião secretária anuncia retomada dos serviços de tapa-buracos.

Hokama explicou que todas as contratadas serão alcançadas pela liberação, embora o montante não seja suficiente para quitar todos os débitos acumulados. A expectativa, afirmou, é que as equipes retornem às ruas já nesta quarta-feira, assim que os pagamentos começarem a ser processados.

Ela estimou que o repasse inicial ficará “entre R$ 9 e R$ 10 milhões”, valor considerado essencial para reativar o atendimento em um período marcado por aumento de buracos nas vias devido às chuvas mais frequentes.

A secretária também apresentou um panorama das dificuldades financeiras enfrentadas pela administração municipal. A previsão de arrecadação para 2024 era de R$ 6,8 bilhões, mas o município registrou apenas R$ 5,2 bilhões até agora. A nova projeção indica que o ano deve terminar com algo entre R$ 5,7 bilhões e R$ 5,8 bilhões, cerca de R$ 1 bilhão abaixo do previsto no orçamento.

Para equilibrar as contas, o Executivo adotou medidas de contenção, incluindo redução de jornada e ajustes na folha de pagamento. De acordo com Hokama, essas ações podem gerar economia mensal próxima de R$ 10 milhões, embora ainda insuficiente para compensar a queda de receita.

Mesmo diante das restrições fiscais, ela garantiu que o 13º salário dos servidores será pago até 20 de dezembro, possivelmente em parcela única.

Com a liberação emergencial, a Prefeitura espera que os serviços de manutenção viária sejam gradualmente normalizados, especialmente em um momento em que as condições climáticas intensificam os danos às ruas da capital.

