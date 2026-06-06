Presidente Lula vem a Mato Grosso do Sul neste mês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Mato Grosso do Sul neste mês de junho.

Segundo informação exclusiva obtida pela reportagem do MS Notícias , o líder brasileiro deve realizar atividades no Distrito de Nova Itamarati, antigo Assentamento Itamarati.

(24.ago.2016) - Deputado federal há seis mandatos, Vander Loubet esteve com o presidente Lula em agenda no Assentamento Itamarati há 10 anos. Foto: Ricardo Stuckert

Procurado, o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) confirmou, sem detalhes específicos, que o chefe do Executivo federal deve, sim, comparecer neste mês ao Estado.

"O presidente Lula cumpre agenda importantíssima em Mato Grosso do Sul em junho. Os detalhes devem sair na próxima 2ª feira", garantiu o parlamentar, que é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e um dos nomes fortes de Lula no Estado.

O antigo assentamento ganhou o status de Distrito de Ponta Porã. O Itamarati está localizado a cerca de 40 km do centro urbano da cidade.

(24.ago.2016) - Presidente Lula fala à população do Assentamento Itamarati. Foto: Ricardo Stuckert

Vale lembrar que o Itamarati é o maior projeto de reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) do Brasil em extensão contínua. São mais de 50 mil hectares, formados a partir da desapropriação da antiga Fazenda Itamarati.

A efetiva instalação das famílias, o planejamento urbano da comunidade e a expansão do assentamento ocorreram no início do primeiro mandato de Lula, em 2003.

Foi Lula quem iniciou a compra da terra e assentou 1.145 famílias no intitulado Itamarati I, há 13 anos.

Já em 2004, Lula concluiu a compra do restante da fazenda (originando o Itamarati II), o que elevou a área total para mais de 50 mil hectares e permitiu assentar quase 3 mil famílias.

A população atual do Distrito de Nova Itamarati está estimada entre 20 mil e 22 mil habitantes.

Atualmente, o local trava uma batalha administrativa para se tornar o 80º município sul-mato-grossense. Portanto, Lula cumpre agenda naquele que pode se tornar o mais novo município de Mato Grosso do Sul.

A última visita do presidente Lula ao local havia sido em agosto de 2016, para o Ato Nacional em Defesa da Democracia e da Reforma Agrária. Naquela ocasião, Lula recebeu do ex-governador e agora deputado estadual Zeca do PT, uma medalha de ouro em reconhecimento pelo fato de ter trazido as Olimpíadas para o Brasil.

A medalha trazia a seguinte inscrição: “Ao verdadeiro patrono das Olimpíadas do Brasil o reconhecimento do Assentamento Itamarati e do PT do Mato Grosso do Sul”.