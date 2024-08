Primeira pesquisa nacional confirma vantagem de Rose no primeiro e segundo turnos

A primeira pesquisa nacional para apurar as intenções de voto em Campo Grande — feita pela Quaest/Jornal Midiamax e divulgada ontem (terça-feira, 30) — confirma um cenário já descrito nos levantamentos do Instituto Ranking Brasil Inteligência, que apontam a candidata do União Brasil, Rose Modesto, liderando a corrida sucessória em Campo Grande.

A candidata Adriane Lopes, do PP, e a senadora Tereza Cristina

Quanto à vice-liderança nas intenções de voto, os resultados desses institutos são distintos.

Pela Quaest, Beto Pereira (PSDB) e Adriane Lopes (PP) estão empatados, enquanto a Ranking Brasil mostra o tucano com uma pequena vantagem.

A pesquisa da Quaest simulou os possíveis cenários de segundo turno, com Rose, Beto e Adriane se enfrentando entre si.

Nas projeções, a candidata do União Brasil derrotaria qualquer um dos dois adversários. No caso de a final colocar frente a frente o tucano e a progressista, haveria um empate técnico, com Beto um ponto à frente da prefeita.

Pela margem de erro, essa diferença, para mais ou para menos, pode favorecer qualquer um dos concorrentes.

FORA DO TIROTEIO

A incendiária divisão direita-esquerda que polariza as trincheiras políticas e eleitorais está em um tênue fio de contenção que paira sobre os humores envolvidos na sucessão campo-grandense. Do trio que domina as pesquisas, só Rose Modesto ainda consegue manter neutralidade entre os flancos ideológicos opostos. Não se vê obrigada a adotar discursos de lulista, bolsonarista, esquerda ou direita.

Certamente, essa equidistância das lideranças polarizadoras permite a Rose trafegar em diversos e amplos territórios na busca por apoios. Não é o caso de Beto e Adriane. Suas candidaturas já têm um histórico recém-moldado de vínculos efetivos à direita e ambos com Jair Bolsonaro. Ele é o sonho de consumo que tem embalado as pré-campanhas do PSDB e do PP. Os tucanos souberam atravessar o caminho do PL de Bolsonaro e encaixá-lo, com o PL, na chapa da aliança que tem Beto Pereira na cabeça. Esta costura tirou a chance que Adriane e a senadora Tereza Cristina nutriam, na expectativa de ter o ex-presidente e seu partido como “cabo eleitoral”. Parece que Bolsonaro, astutamente, não virá a Campo Grande para evitar constrangimentos.

Entretanto, a postura neutra de Rose lhe conferiu um tempero extra. Ela pode discursar à vontade e “vender” a imagem da mulher autônoma, com autoridade para abraçar ou criticar as pautas de qualquer um dos lados polarizados. Assim, livra seus ombros de influências que podem funcionar como facas de dois gumes, seja com o ex ou o atual presidente.

O candidato Beto Pereira, do PSDB.

Beto cresceu sensivelmente e Adriane, mesmo sem Bolsonaro, manteve-se no patamar de competitividade necessário para fazer a disputa. Sabem — e já vivem este desafio — que precisam atrair os segmentos do PL que se dividiram pela incapacidade de lançar a própria chapa e agora estão oscilando entre as duas chapas bolsonaristas que estão na parte de cima das pesquisas.

RESULTADOS DA PESQUISA QUAEST/MIDIAMAX

A pesquisa Quaest/Jornal Midiamax foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-00184/2024 e entrevistou 804 eleitores campo-grandenses entre 24 e 27 de julho.

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

CENÁRIO 1 – 1º TURNO

Rose Modesto (União Brasil): 34%; Adriane Lopes (PP): 15%; Beto Pereira (PSDB): 15%; Camila Jara (PT): 6%; André Luis Soares (PRD): 2%; Beto Figueiró (Novo): 1%; Ubirajara Martins (DC): 1%; Luso Queiroz (PSOL): 0%; Indecisos: 16%; Voto branco/nulo/Não vai votar: 10%.

CENÁRIO 2 – 1º TURNO

A pesquisa Quaest/Jornal Midiamax também simulou outro cenário para o primeiro turno, apenas com os nomes de Rose Modesto, Beto Pereira, Adriane Lopes e Camila Jara.

Rose Modesto (União): 37%; Adriane Lopes (PP): 17%; Beto Pereira (PSDB): 16%; Camila Jara (PT): 7%; Indecisos: 14%; Voto branco/nulo/Não vai votar: 9%.

CENÁRIO 3 – SEGUNDO TURNO

A pesquisa Quaest/Jornal Midiamax também simulou eventuais cenários de segundo turno com os nomes de Rose, Beto e Adriane.

Rose x Adriane:

Rose Modesto (União): 51%; Adriane Lopes (PP): 26%; Indecisos: 7%; Voto branco/nulo/Não vai votar: 16%.

Rose x Beto:

Rose Modesto (União): 51%; Beto Pereira (PSDB): 25%; Indecisos: 8%; Voto branco/nulo/Não vai votar: 16%.

Beto x Adriane:

Beto Pereira (PSDB): 34%; Adriane Lopes (PP): 33%; Indecisos: 11%; Voto branco/nulo/Não vai votar: 22%.