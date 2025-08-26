PT consolida nome de Carlos Bernardo à Câmara Federal

O Partido dos Trabalhadores (PT) consolidou, durante encontro no domingo (24.ago.25) em Ponta Porã, o nome do empresário binacional Carlos Bernardo para disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições em 2026.

Além disso, o partido também lançou projeto para ter um nome na disputa para a Assembleia Legislativa.

Segundo o deputado federal Vander Loubet (PT), o partido deu início a um processo de fortalecimento interno para as eleições do ano que vem em todo o Mato Grosso do Sul.

O primeiro passo nesse sentido foi o rompimento do apoio ao governador Eduardo Riedel, que nesta semana trocou o PSDB pelo PP.

Vander, que no próximo sábado, 06 de setembro assume a direção estadual do PT, disse que o partido não vai mais continuar apoiando o governo do Estado.

A decisão foi tomada após o posicionamento político do governador que criticou as decisões tomadas pelo STF em relação a questão dos ataques da extrema direita.

“Moralmente não poderíamos mais continuar ao lado de quem está contra nossa ideologia. Estivemos no momento mais decisivo, quando nas eleições passadas o PT apoiou o PSDB justamente contra a extrema direita no Estado e hoje somos obrigados a abandonar quem apoiamos de forma decisiva naquela eleição em que Riedel venceu o capitão Contar”, lembrou Vander.

Carlos Bernardo em sua fala conclamou a militância do partido a se engajar diretamente em defesa do presidente Lula e das pautas, lembrando que o PT é grande e está em vias de eleger Lula pela quarta vez justamente pela força nas bases, pela forte e marcante presença da militância e dos movimentos sociais nos debates.

O professor Hamilton Júnior assumiu a presidência do PT em Ponta Porã, bem como o diretório municipal.

Prestigiaram o ato os deputados federais Vander Loubet e Camila Jara, deputada estadual Gleice Jane, vereador Elias Ishy de Dourados, vereadores Edinho Quintana do PT e Subtenente Morinigo do PDT, a presidente do PDT de Ponta Porã e 1ª suplente de vereadora, Sandra Bernardo, lideranças de Dourados, Aral Moreira, Amambai e dos distritos de Ponta Porã, como Nova Itamarati, Dorcelina Folador.