PT define filiação de Fábio Trad em agosto

O deputado federal Vander Loubet e o deputado estadual Pedro Kemp, recém-eleitos, respectivamente, presidente estadual e de Campo Grande do Partido dos Trabalhadores, realizaram uma visita na manhã desta 6ª feira (18.jul.25) ao ex-deputado federal Fábio Trad, reforçando o convite para a sua filiação ao PT.

Segundo apurado pelo MS Notícias , em agosto, haverá uma reunião no Diretório Nacional do PT, em Brasília, para definir se Fábio entrará para o elenco do PT. "Realmente, eles estiveram aqui no escritório, foi uma conversa muito amigável, produtiva, e reforçaram o convite do PT para minha filiação. E nós ajustamos, combinamos de irmos juntos ao diretório nacional, em Brasília, conversar com o presidente do diretório nacional, com o núcleo federal do PT, para avaliarmos em conjunto o quadro, e aí sim, eu vou me reservar o direito de decidir sobre esse honroso convite que me fizeram", revelou o ex-deputado por mensagem de áudio enviada à reportagem.

A pretensão tem sido construída desde o início do ano e marca um momento significativo de revitalização do PT em Mato Grosso do Sul, com base no acúmulo técnico, político e na escuta das necessidades da população dos 79 municípios do estado. “Estou grato pelo gesto do Vander e do Kemp. Antes, porém, gostaria de dialogar com eles e o diretório nacional para avaliarmos o quadro político e ver se posso me encaixar no contexto para contribuir com a reeleição do presidente Lula e fortalecer o Estado Democrático de Direito”, afirmou Fábio Trad.

Fábio recebeu visita de Vander e Kemp na manhã desta sexta.

O ex-deputado destacou que eventual filiação não está condicionada a nenhuma candidatura.

Segundo os dirigentes, a discussão sobre eventual participação em disputas eleitorais será feita futuramente, com diálogo e construção coletiva. “Em agosto com a Direção Nacional e com o núcleo forte do Governo Federal vamos apresentar o Fábio, confirmar sua filiação e discutir os projetos futuros com serenidade e planejamento”, adiantou Vander Loubet.

Já Pedro Kemp disse que Fábio Trad seria bem recebido pelas bases e pela militância. “Essa possibilidade de filiação tem grande aceitação e ele terá liberdade para escolher de que forma deseja contribuir com o projeto coletivo do partido”, afirmou.

A possível entrada de Fábio Trad no PT, ex-deputado federal e jurista renomado, representa uma ampliação importante do diálogo entre quadros com experiência técnica, compromisso democrático e sensibilidade social.

O movimento é citado como "mais um passo no processo de consolidação de um partido cada vez mais preparado para os desafios do Brasil e de Mato Grosso do Sul".