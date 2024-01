Publicada lista de condutores penalizados com suspensão e cassação da CNH

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) publicou no DOE-MS (Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul) de número 11.401 desta quarta-feira, 31 de janeiro, a lista com nome de 30 condutores para começar a cumprir penalidades de suspensão ou cassação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) a partir de hoje.

Os nomes dos condutores podem ser conferidos no link, nas páginas 39 a 43:

https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11401_31_01_2024

Os condutores que tiveram sua CNH suspensa devem, obrigatoriamente fazer o "Curso de Reciclagem para Condutor Infrator" oferecido pelo Detran-MS através do site www.meudetran.ms.gov.br/educacao.php e as provas para poder recuperar a CNH.

Caso o condutor seja flagrado dirigindo durante o período de suspensão da CNH, vai ser instaurado processo para aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir.

Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento do Detran-MS nos telefones (67) 3368-0500 ou 154.

Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS



Fonte: Governo MS