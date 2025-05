Riedel busca novos investimentos em bioenergia durante evento em Nova Iorque

Com o objetivo de atrair novos investimentos e fortalecer a economia do Estado, o governador Eduardo Riedel participou na terça-feira (13.mai.25) de um encontro com empresários do setor de etanol, durante evento internacional em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O evento, chamado Sugar & Ethanol Week, teve como tema central o papel do etanol na mobilidade sustentável. Durante as discussões, foram abordados temas como o potencial dos biocombustíveis, a segurança energética no Brasil e os avanços tecnológicos do setor.

Encontro ocorreu em Nova Iorque.

Mato Grosso do Sul teve destaque nas conversas por sua política de carbono neutro e pela relevância nacional na produção de bioenergia. “Tivemos um dia muito produtivo com reuniões sobre projetos importantes para o Estado, envolvendo etanol e biometano, tanto do milho quanto da cana-de-açúcar”, afirmou Riedel.

O governador destacou que o Estado está atraindo grandes investimentos no setor, ao lado de outros polos, como São Paulo. O encontro contou também com a presença do governador Tarcísio de Freitas (SP) e da senadora Tereza Cristina.

MS É REFERÊNCIA EM BIOENERGIA

Mato Grosso do Sul se consolidou como um dos maiores polos de bioenergia do Brasil. O Estado conta com:

800 mil hectares de cana-de-açúcar plantados em 42 municípios, com possibilidade de expansão sem desmatamento;

22 usinas em operação, que produzem etanol (hidratado e anidro), bioeletricidade e, mais recentemente, biometano;

Participação de 17% no PIB industrial do Estado e geração de mais de 30 mil empregos diretos.

PRODUÇÃO DE ETANOL SEGUE CRESCENDO

As estimativas para a safra 2025/2026 apontam para uma moagem de 50,5 milhões de toneladas de cana, um aumento de 3,5% em relação ao ciclo anterior. Com isso, a expectativa é atingir 4,7 bilhões de litros de etanol, crescimento de 11% sobre a safra atual — que já havia batido recorde com 4,2 bilhões de litros.

PRESENÇA INTERNACIONAL

O evento segue até quarta-feira (14), com a participação de especialistas, investidores e autoridades do setor de bioenergia de várias partes do mundo. A comitiva de Mato Grosso do Sul conta também com os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Rodrigo Perez (Segov), reforçando o compromisso do Estado com a inovação, sustentabilidade e expansão do setor.