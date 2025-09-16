MS Notícias

16 de setembro de 2025
MARACAJU X PONTA PORÃ

Riedel comenta perda de liderança da soja: 'É motivo de orgulho' (vídeo)

Há dez anos, a Terra da Linguiça liderava, mas foi deposta pela cidade fronteiriça

Eduardo Riedel e demais autoridades durante visita a 48ª Exporã. Eduardo Riedel e demais autoridades durante visita a 48ª Exporã.
Durante a 48ª Exporã (realizada de 11 a 14 de setembro), o governador Eduardo Riedel falou sobre a nova liderança de Ponta Porã (MS) na produção de soja.

Pela primeira vez desde 2005, Maracaju perdeu o posto de maior produtora do grão no estado.

Para o governador, a mudança mostra o avanço do agro e deve ser encarada com orgulho.

Ele destacou que a disputa entre os municípios é positiva para o setor produtivo. “Minha Maracaju perdeu esse posto e Ponta Porã assumiu, mostrando a força do agro no município e em Mato Grosso do Sul”, disse. Assista: 

 

