Riedel comenta perda de liderança da soja: 'É motivo de orgulho' (vídeo)

Durante a 48ª Exporã (realizada de 11 a 14 de setembro), o governador Eduardo Riedel falou sobre a nova liderança de Ponta Porã (MS) na produção de soja.

Pela primeira vez desde 2005, Maracaju perdeu o posto de maior produtora do grão no estado.

Para o governador, a mudança mostra o avanço do agro e deve ser encarada com orgulho.

Ele destacou que a disputa entre os municípios é positiva para o setor produtivo. “Minha Maracaju perdeu esse posto e Ponta Porã assumiu, mostrando a força do agro no município e em Mato Grosso do Sul”, disse. Assista: